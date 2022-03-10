Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı - Son Dakika
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Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

10.03.2022 19:40

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldıZONGULDAK Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazı karaya getirecek olan ünitenin ilk kaynağının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

ZONGULDAK Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazı karaya getirecek olan ünitenin ilk kaynağının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürütülen çalışmaların önemli bir aşamasında olduklarını açıklayan Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projede önemli bir gelişmeyi açıkladı. Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz tabanındaki tesislere ulaşıp gazı deniz tabanından getirecek olan ünitenin karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir gün. ve önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz, devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda

Karadeniz, Sakarya, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı - Son Dakika


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