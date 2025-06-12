Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi

12.06.2025 14:47
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Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi Rezervler 785 milyar metreküpe çıktı, Osman Gazi ile üretim iki katına çıkacak Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü doğal gaz keşif ve üretim çalışmaları 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda başlayan ilk keşifle birlikte hız kazandı.

Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi

Rezervler 785 milyar metreküpe çıktı, Osman Gazi ile üretim iki katına çıkacak

ZONGULDAK - Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü doğal gaz keşif ve üretim çalışmaları 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda başlayan ilk keşifle birlikte hız kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda rezerv miktarı 785 milyar metreküpe ulaştı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi 2023 yılında devreye alınırken, 2026 yılında üretime başlayacak olan Osman Gazi üretim platformu Karadeniz'de göreve hazırlanıyor.

Haydarpaşa Limanı'ndan 29 Mayıs 2020 günü yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi; Filyos Limanı'ndaki hazırlık aşamalarının ardından Karadeniz'e açıldı. İlk sondajına 20 Temmuz 2020'de başlayan Fatih; Tuna-1 lokasyonunda Türkiye tarihinin en büyük keşfini yaptı. Karadeniz'deki ilk keşif, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan sondajla 320 milyar metreküplük rezerv tespit edildiği bildirildi. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde yapılan ölçüm ve sondajlarla birlikte bu miktar 405 milyar metreküpe revize edildi.

Keşfin ardından Karadeniz'de yürütülen çalışmalar genişletildi. Enerji filosundaki Kanuni, Abdülhamid Han ve Yavuz Sondaj Gemileri sahada görevlendirildi. Sismik arama çalışmaları ise Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileriyle yürütüldü. Derin deniz sondajlarının ardından yeni kuyulardan alınan sonuçlarla rezerv miktarı önce 540, ardından 710 milyar metreküpe yükseltildi. Son olarak, 2025 yılı Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda tespit edilen yeni rezervle birlikte toplam miktarın 785 milyar metreküpe ulaştığı açıklandı.

Bölgede yapılan bu keşiflerin ardından gazın karaya çıkarılması ve işlenmesi için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi inşa edildi. Tesisteki ilk gaz, 2023 yılında ulusal iletim sistemine verilmeye başlandı.

2026'da Osman Gazi sahada; Karadeniz gazında üretim katlanacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim ve depolama platformu niteliğindeki Osman Gazi, Karadeniz'deki üretim kapasitesini artırmak amacıyla projelendirildi. Çanakkale'deki kuru havuzda bakım ve modernizasyon işlemleri tamamlanan platform, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılan törenle Karadeniz'e uğurlandı. 1 Haziran 2025 tarihinde Filyos Limanı'na demirleyen platform burada son hazırlıklarını sürdürüyor.

298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre yüksekliğindeki Osman Gazi, günlük 10,5 milyon metreküp işleme ve 10 milyon metreküp transfer kapasitesine sahip. 140 personel kapasiteli platform, denizde yaklaşık 20 yıl süreyle görev yapacak. Osman Gazi'nin üretim kapasitesini iki katına çıkaracağı ve Karadeniz gazının yaygın kullanımına büyük katkı sunacağı belirtildi.

İlk fazla 4 milyon haneye ulaşan gaz, ikinci fazla iki katına çıkacak

Üretimin ilk fazı tamamlanarak günlük 9,5 milyon metreküp gaz ile yaklaşık 4 milyon hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Hedefler doğrultusunda, 2026 yılında ikinci fazda üretimin iki katına, 2028'de ise üçüncü fazda dört katına çıkarılması planlanıyor.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yola devam edileceği vurgulanırken, 785 milyar metreküplük rezerv bulunuyor. Bazı sismik ve uydu verilerine dayanarak bölgede 1 trilyon metreküplük potansiyel rezerv öngördüğü ifade edildi. Bu nedenle Türkiye'nin bölgedeki arama faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

2026 yılı itibarıyla tam kapasiteyle devreye alınması planlanan Osman Gazi Platformu, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, platformun göreve başlamasıyla birlikte Karadeniz gazının günlük üretimini 20 milyon metreküp seviyesine çıkararak 8 milyon haneye doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Osman Gazi, Karadeniz, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Sakarya, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazında 2020'den 2026'ya uzanan milli zaferin hikayesi - Son Dakika

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