Karadeniz Holding'den Sürdürülebilirlik Vurgusu

Karadeniz Holding, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerini gelecek 10 yılda artırma kararı aldı.

Karadeniz Holding'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük yüzer enerji santrali Powership filosuyla 16 ülkenin değişen oranlarda elektrik ihtiyacını karşılayan holding, 22 Nisan Dünya Günü'nde toplumsal fayda projelerini tek bir çatı altında topladığı Tek Dünya Karadeniz Vakfı'nın kuruluşunun 2. yılını kutluyor.

Ekonomik büyümeyi sosyal etkiyle birlikte inşa etmeyi hedefleyen holding, sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan coğrafyaya enerji sağlarken, yerel ihtiyaçlara yönelik sosyal projeler de hayata geçiriyor.

Vakıf, eğitimden enerjiye, kadınların güçlenmesinden afet dayanıklılığına kadar birçok alanda Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu projeler geliştiriyor.

Bugüne kadar 55 binin üzerinde öğrenciye ulaşan burs ve destek programlarıyla, özellikle kız çocuklarının mezun olana kadar eğitimlerini sürdürebilmeleri sağlanıyor. Girl Power projesiyle faaliyet gösterilen ülkelerde eğitimden uzak kalma riski taşıyan kız çocukları güvence altına alınıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Türkiye'de ÇATOM işbirliğiyle kadınlara mesleki eğitim sunulurken, Dünya Bankası ortaklığıyla Afrika'da enerji sektöründe kadın temsili artırılıyor.

Karadeniz Holding, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde özellikle öksüz ve yoksul çocukların barınma, temiz su ve enerji ihtiyaçları karşılıyor.

Lifeship'lerle afet ve kriz bölgesinde destek sağlıyor

Karadeniz Holding'in Powership teknolojisinden ilhamla geliştirilen Lifeship konsepti, afet ve insani kriz bölgelerinde barınma, enerji ve temel ihtiyaçlara hızlı çözüm sağlayan yüzer yaşam kentleri sunuyor.

Yaklaşık 6 yıl önce olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla geliştirilen Lifeship Süheyla Sultan, Şubat 2023'teki depremlerde hızla Hatay'a ulaştırılarak 1200 kişiye güvenli bir yuva oldu. Lifeship Rauf Bey ise eğitimde sürekliliği sağlamak amacıyla depremzede öğrenciler için yatılı okul olarak hizmet verdi. Bugün Rauf Bey Akademi'den mezun olan yüzlerce öğrenci prestijli üniversitelerde eğitimine devam ediyor.

Bu konsept, afet bölgelerinde yalnızca geçici bir çözüm değil, uzun vadeli iyileşme ve dayanıklılık modeli olarak dünya genelinde yaygınlaştırılmak üzere geliştiriliyor.

2035'e kadar ticari faaliyetleri 2 kat, sosyal çalışmaları 3 kat artırma kararı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insani yardım alanlarında küresel ölçekte etki yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu amaçla Karadeniz Holding olarak önümüzdeki 10 yıl içinde sosyal etkimizi ticari faaliyetlerimizdeki büyüme hedefimizden çok daha büyük bir oranda artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vakfımızın temeli, gölgede kalanların hayatlarını aydınlatmak için bir ışık yakmak, yollarını aydınlatmaktır. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlendirilmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz.

Bu amaçla Karadeniz Holding olarak, 2035 yılına kadar global ticari faaliyetlerimizin büyüklüğünü iki katına çıkarma kararı alırken sosyal çalışmalarımızda bu oranı üç kat artış olarak belirledik. Toplumsal faydanın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tek Dünya Karadeniz Vakfı ile coğrafi sınırları aşarak, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."