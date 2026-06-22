Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi Başlıyor - Son Dakika
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Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi Başlıyor

Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi Başlıyor
22.06.2026 14:42
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Samsun TSO'nun koordinasyonunda BSB-LOGINET Projesi kapsamında Karadeniz'de lojistik analizi yapıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen BSB-LOGINET Projesi kapsamında, Karadeniz Havzası'nda lojistik sektörünün mevcut durumunu, ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanacak "Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı" çalışması için kapsamlı bir saha araştırması yapıldı.

Interreg VI-B NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen BSB-LOGINET- Karadeniz Havzası Sürdürülebilirlik Lojistik ve İşbirliği Ağı Projesi, Samsun, Varna ve Acara arasında lojistik sektöründe sınır ötesi iş birliğini güçlendirmeyi, kurumlar arası karşılıklı güveni artırmayı, dijitalleşme ve sürdürülebilir lojistik alanlarında ortak çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Samsun TSO tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanacak "Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı" çalışması hizmetini alan Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve ekibi ile Samsun TSO proje ekibi, sektörün sahadaki gerçek ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Karadeniz lojistik ekosistemi sahada incelendi

Bu kapsamda; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü, Samsun Gümrük Müdürlüğü, TCDD/Samsun Lojistik Merkezi, Toprak Mahsulleri Baş Müdürlüğü, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Limanı gibi kurumlar, meslek kuruluşları ve lojistik sektörünün önemli paydaşları ziyaret edildi. Ayrıca liman işletmeleri, taşımacılık, depolama, dış ticaret, gümrükleme ve lojistik hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren firmalarla da birebir görüşmeler yapıldı. Yaklaşık 50 firma ve kurum ziyareti kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda; Karadeniz lojistik ağının güçlü yönleri, mevcut darboğazlar, altyapı ve bağlantı ihtiyaçları, dijitalleşme kapasitesi, sınır ötesi ticaret imkanları ve sürdürülebilir lojistik uygulamaları değerlendirildi.

Saha verileri bölgesel lojistik stratejisine dönüşecek

Saha çalışmalarından elde edilen veriler, Samsun'un lojistik potansiyelinin yanı sıra Karadeniz havzasının bölgesel ticaret ve taşımacılık kapasitesine ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmasına katkı sağlayacak. Çalışma sonucunda hazırlanacak İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı ile lojistik süreçlerin daha verimli, sürdürülebilir, dijitalleşmeye açık ve sınır ötesi iş birliğini destekleyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Aynı çalışma, proje ortakları Varna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bulgaristan'da, Acara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ise Gürcistan'da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Böylece Samsun, Varna ve Acara'da elde edilen saha verileri karşılaştırmalı olarak analiz edilerek Karadeniz havzası için ortak bir lojistik vizyon ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulacak.

Üç bölgeden toplanan veriler ortak vizyona dönüşecek

BSB-LOGINET Projesi ile Samsun TSO koordinasyonunda, Samsun'dan Varna'ya, Acara'dan tüm Karadeniz'e uzanan güçlü, sürdürülebilir ve dijitalleşen bir lojistik iş birliği ağı kurulması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Samsun, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Lojistik İhtiyaç Analizi Başlıyor - Son Dakika

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