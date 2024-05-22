Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın sermaye tabanı artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın sermaye tabanı artırıldı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası\'nın sermaye tabanı artırıldı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın sermaye tabanı yüzde 35 artırılarak 3,10 milyar avroya çıkarıldı. Banka, finansal kapasitesini artırarak bölgesel zorlukları ele almak için daha geniş bir finansman araçları yelpazesi sunmayı hedefliyor. Sermaye artışı, Karadeniz bölgesindeki kalkınma ve refahı destekleme misyonunu güçlendirmektedir.

22.05.2024 17:49
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Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (BSTDB) sermaye tabanı yüzde 35 artırılarak 3,10 milyar avroya çıkarıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleştirdiği özel bir toplantıyla bankanın ikinci sermaye artırımına ilişkin talep toplama sürecini tamamladı.

Bu sermaye artışı ile bankanın, finansal kapasitesini artırarak kritik bölgesel zorlukları ele almak için daha geniş bir finansman araçları yelpazesi sunması bekleniyor. Böylece, Karadeniz üye ülkelerinde daha fazla büyüme ve refah sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve BSTDB Governörler Kurulu Başkanı Osman Çelik, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın sermayesini başarılı bir şekilde artırarak Karadeniz bölgesinin kalkınmasını destekleme görevini pekiştirdiğini duyurmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Çelik, "Bu sermaye artışı, Bankanın bölgesel zorluklarla mücadele etme ve Karadeniz bölgesinde büyüme ve refahı artırmak için gerekli temel mali kaynakları sağlamaya devam etme konusunda donatılması açısından önemli bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Serhat Köksal da bu sermaye artışının üye ülkelerin BSTDB'nin Karadeniz bölgesindeki ekonomik kalkınmayı ve ticareti destekleme misyonunu yerine getirebilme yeteneğine duyduğu güvenin bir kanıtı olduğunu aktardı.

Köksal, "Yeni sermaye enjeksiyonu, bankamıza çağımızın en acil sorunlarına etkili bir şekilde çözüm bulma gücü verecek ve üye ülkelerimize daha da büyük destek sunmamızı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın sermaye tabanı artırıldı - Son Dakika

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