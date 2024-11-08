Merkez Bankası'nın asgari ücret çıkışı çok konuşulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın asgari ücret çıkışı çok konuşulacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkanı Fatih Karahan asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada "Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak" ifadelerini kullandı.

08.11.2024 11:53
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon raporu sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya yanıt verdi. Karahan, "İddia edildiği gibi 'kapalı kapılar ardında' başka bir şey söylediğimiz doğru değil" dedi. TCMB Başkanı, asgari ücret zammında karar verici olmadıklarını vurguladı.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları şöyle:

(Asgari ücret) Bu konuda bizim -şöyle olmalı- gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, doğru da olmaz, biz karar verici değiliz. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi veya gayri resmi herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve istikrarı sağlamak. Yönetilen-Yönlendirilen fiyat tarafında bizi sürprize uğratan bir durum olmadı, eşgüdümün üst düzey olduğu bir süreçten geçiyoruz.

"İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEMEYE GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"

TCMB Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay "Bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmek durumundayız, hem kamuda hem özel sektörde bir noktada devreye girmek zorunda, bu konjonktürün bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Geriden gelen travmalar ile beklentilerin kırılması kolay olmuyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın asgari ücret çıkışı çok konuşulacak - Son Dakika

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