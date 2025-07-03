Karahan, FSB MENA Eş Başkanlığına Atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütecek.

Karahan, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz itibarıyla FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütmekten onur duyuyorum. Bölgedeki meslektaşlarımla birlikte finansal istikrarı güçlendirmek ve işbirliğini derinleştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.