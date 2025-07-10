Karaköprü'ye 170 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Karaköprü'ye 170 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Karaköprü\'ye 170 Milyon TL\'lik Enerji Yatırımı
10.07.2025 12:24
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Dicle Elektrik, Karaköprü'de 170 milyon TL yatırım ile enerji altyapısını modernize ediyor.

Dicle Elektrik (DEDAŞ), 2025 yılı boyunca Şanlıurfa genelinde planladığı 3 milyar TL'lik yatırımın bir parçası olarak, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka, Akbayır ve Alibaba mahallelerinde yaklaşık 170 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiriyor. Devam eden projeyi sahada inceleyen İl Müdürü Naci Obut, "Bu yatırım tamamlandığında Karaköprü'de hissedilir bir fark yaşanacak" dedi. Yapılan çalışmalarla 9 bin 500 abonenin doğrudan olumlu şekilde etkileneceği bildirildi.

Kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli enerji arzını sağlama hedefiyle yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, 2025 yılı için Şanlıurfa'ya yaklaşık 3 milyar TL değerinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda şirket, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi başta olmak üzere, Akbayır ve Alibaba mahallelerini kapsayan kapsamlı bir altyapı yenileme projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 170 milyon TL yatırım bedeline sahip proje ile bölgedeki 9 bin 500 abonenin enerji altyapısı baştan sona yenilenerek daha modern ve güçlü bir yapıya kavuşturulacak.

Enerji kalitesi hissedilir şekilde artacak

Yatırım kapsamında bugüne kadar 65 bin metre alçak gerilim kablosu, 29 bin metre orta gerilim kablosu döşendi. 700 adet aydınlatma direği dikildi, 280 adet A.G. dağıtım panosu kuruldu. Ayrıca 5'er adet monoblok köşk, 1250 kVA ve 1000 kVA gücünde trafo tesis edildi. Projeyle birlikte 28 bin metre abone bağlantı kablosu da döşenmiş olacak. Çalışmaları sahada inceleyen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Bölge halkının enerji kalitesini artırmak ve kesintisiz hizmet sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Bu yatırım tamamlandığında Karaköprü'de hissedilir bir fark yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Modern altyapı ile yaz aylarına hazırlık

Yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu regülasyonları çerçevesinde gerçekleştiren Dicle Elektrik, yaptığı yatırımlarla artan enerji taleplerini karşılamayı ve arıza oranlarını minimum seviyeye düşürmeyi hedefliyor. Şanlıurfa'nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Karaköprü'de hayata geçirilen bu yatırım sayesinde nüfus yoğunluğu her geçen gün artan mahallelerde yaz aylarında artan enerji yüküne rağmen süreklilik ve güvenlik üst seviyeye taşınacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karaköprü'ye 170 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı - Son Dakika

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