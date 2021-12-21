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Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi

21.12.2021 12:25

Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Karaman'a geçen yılın Aralık ayına göre, 3 katı yağış düştü" Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye'nin en az yağış alan illerinden birisi olan Karaman'da, son yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: "Karaman'a geçen yılın Aralık ayına göre, 3 katı yağış düştü"

KARAMAN - Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye'nin en az yağış alan illerinden birisi olan Karaman'da, son yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Hububat ekili arazilerde incelemelerde bulunan Mehmet Bayram, yağmurun ardından yağan karın çiftçiye derin bir nefes aldırdığını belirtti. Bu ayın son 1 haftasında yağan yağışlardan dolayı çok sevinçli olduklarını belirten Bayram, "Bu yıl 9 aylık sürece baktığımızda bölgemiz oldukça az yağış aldı. 2021 yılının son günlerine geldiğimiz bu günlerde Karaman'a düşen yağış miktarı metrekareye 260 kilogramdır. Ancak Aralık ayının son bir haftasında ise aldığımız yağış miktarı metrekareye 97 kilogramdır. 2021 yılının Aralık ayını, 2020 yılın Aralık ayıyla kıyasladığımız zaman 3 katı bir yağış aldığımız görünüyor. Bu da üreticiler adına memnun edici ve umutlandırıcı bir durumdur. Türkiye'de Karaman en az yağış alan bir ilimizdir. Bu nedenle de yeraltı suyunda ciddi sıkıntılar var. Yaşanan kuraklıktan dolayı bu yıl çiftçilerimiz oldukça sıkıntılar çekti. Yeni ekim yapılıp yağışlar olmadan önce bazı yerlerde çiftçilerimiz iki defa sulamak zorunda kaldı. Bir tarafta da hububatını ekip çıkmasını bekleyen çiftçiler vardı. Yağan yağmurun ardından üzerine kar yağması çok iyi oldu. Yağışlarla birlikte yeraltı sularının zenginleşmesi kadar barajlarımız da çok önemlidir. Karaman'da il merkezine yakın tarımsal sulama amaçlı 4 tane baraj var. Barajlarda neredeyse su girişi durma noktasına gelmişti. Özellikle İbrala Barajında tarımsal faaliyetlerde kullanılacak su kalmamıştı. Bu yağışlarla birlikte Toroslardaki karların erimesiyle beraber su seviyelerinde artış olacağını düşünüyoruz." dedi.

Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi
Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi
Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi
Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi
Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi
Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Mehmet Bayram, Karaman, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaman'daki son yağışlar çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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