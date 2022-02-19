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Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi - Son Dakika

Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi

19.02.2022 00:59
Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi

Karaman Belediyesi Meclisi su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

Karaman Belediyesi Meclisi su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanan su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihinde 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Türkiye genelinde alınan bu karar belediyemizce de uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

"Karaman Türkiye'nin en ucuz su kullanan illerinden birisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin su tarifelerinde indirim yapılması talimatı ve çağrısı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ek olarak bir sonraki Belediye Meclisinde su tarifelerinde ek bir indirim kararı daha alınacağını söyleyen belediye yetkilileri, Karaman'ın su kullanım ücretinde Türkiye'nin en ucuz fiyatlandırılmasının yapıldığını ve yaklaşık 3 yıldır suya zam yapılmadığını ifade etti. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaman'da su tüketiminde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi - Son Dakika Ekonomi


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