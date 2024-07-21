Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kendi Enerjisini Üreterek Gelir Elde Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kendi Enerjisini Üreterek Gelir Elde Ediyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek kendi enerjisini üretiyor ve tüketim fazlası enerjiyi satarak yaklaşık 7 milyon lira gelir elde ediyor. Üniversite, 1 MW gücünde güneş enerjisi santrali ile yıllık 11 GWh enerji üretiyor ve bunun 4 GWh'ını satarak gelir elde ediyor. Bu proje, Türkiye'nin enerji üretimine katkı sağlarken çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor.

21.07.2024 23:39
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Çevre dostu üniversite kendi enerjisini kendi üretiyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tüketim fazlası enerjiyi satarak 7 milyon lira gelir elde etti

KARAMAN - Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek Türkiye'nin yıllık elektrik üretimine katkı sağlayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), kendi ihtiyacını karşılamanın yanında tüketim fazlası enerjiyi de satarak yaklaşık 7 milyonluk gelir elde etti.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından iki etap şeklinde imalatı gerçekleştirilen 1 MW gücünde güneş enerjisi santrali 2017 yılından itibaren elektrik üretiyor. Santralden 2024 yılı temmuz ayına kadar üretilen toplam enerji yaklaşık olarak 11 GWh olarak ölçüldü. Yerleşke içerisinde tüketilerek mahsuplaştırılan enerji dışında tüketim fazlası olarak satılan enerji miktarı ise yaklaşık 4 GWh oldu. Bu satıştan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 6 milyon 855 bin lira gelir elde etti.

"110 bin evin elektrik tüketimine tekabül eden enerji üretildi"

KMÜ Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, öncelikle öğrencilerimizin eğitimi ve iç tüketimimizi yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi santralinden karşılamak amacıyla böyle bir proje yürüttük. 2017 yılından itibaren 11 GW elektrik enerjisi üretildi. Bu üretim, yaklaşık 110 bin evin elektrik tüketimine tekabül ediyor. Bu enerjinin 4 GW'ını üniversitemiz sattı ve kar elde etti. Bu miktar, 40 bin evin elektrik tüketimine karşılık geliyor. Bu projenin daha da ilerlemesi için ve yeni güneş enerjisi santrallerimizin kurulumu için çalışmalarımızı başlattık" dedi.

"Yaklaşık 7 milyon lira gelir kazandırdı"

Üretilen enerjinin tüketim fazlasının satılarak üniversiteye katkı sağladığını ifade eden Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen, "Bu tesisle üniversitemizin iç tüketiminin çok önemli bir kısmını karşılıyoruz. Bu tesis kurulduğundan bu yana, tüketim fazlası enerjinin satılmasıyla üniversitemize yaklaşık 7 milyon lira gelir kazandırdı" diye konuştu.

"Proje ülkemize katkı sağlıyor"

Çevre dostu enerjinin Türkiye'ye katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen, "Güneş enerjisi tesisinin burada yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması, hem çevremize, hem Karaman'a hem de ülkemizin 2053 sıfır karbon emisyon hedefine katkıda bulunmaktadır. Tesisimizde şu anda 4 bin 230 güneş paneli bulunmaktadır. Bu panellerin gerekli bakımları peyderpey yapılmaktadır. Üniversitemizin enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmalarda da panellerin verimli çalışması amacıyla yapılan Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir. Enerjiyi daha verimli kullanmak ve kullandığımız enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elde etmek için bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Enerjiyi daha verimli kullanmamızı sağlayan bu tür projelerin ülkemize faydalı olacağını, ülkemizin karbon sıfır hedeflerine katkıda bulunacağını, çevreyi daha yaşanılabilir bir hale getireceğini ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını biliyoruz. Bu tür projelerin yaygınlaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kendi Enerjisini Üreterek Gelir Elde Ediyor - Son Dakika

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