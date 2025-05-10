Karanfil, Girişimcilik Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karanfil, Girişimcilik Deneyimlerini Paylaştı

Karanfil, Girişimcilik Deneyimlerini Paylaştı

Murtaza Karanfil, BAİBÜ'de girişimcilik hikayesini anlattı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

10.05.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Girişimciliğe İlk Adım" etkinliğinde üniversiteli öğrencilerine girişimcilik deneyimlerini aktardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve Girişimciler Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Sağsen ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Uluslararası ticarette 35 yılı aşkın deneyime sahip olan Karanfil, hem kendi girişimcilik öyküsünü anlattı hem de genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Karanfil, gençlerin çoğunlukla kendilerine güvenmediğini ve "yapamayız" düşüncesine kapıldığını belirtti.

Karanfil, "Oysa biz yapabiliriz, biz becerebiliriz. 1940'larda yok olan Almanya'yı Türkler ayağa kaldırmadı mı? Orayı ayağa kaldıran millet kendi ülkesini mi kalkındıramayacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin "Nasıl başarılı olabiliriz?" sorusu üzerine, gençlerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişimlerine odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Karanfil, iş hayatına 1980'li yıllarda Laleli'de Libyalı müşterilerle çalışarak adım attığını belirtti.

Karanfil, 1995'e kadar işçi olarak çalışarak deneyim kazandığını dile getirerek, iş hayatındaki dönüm noktalarını şöyle özetledi:

"Ardından Ahkam Tekstil'i kurarak üretime başladım. İlk kazandığım parayla 82 takım elbise ürettim. Bu sayı kısa sürede 124'e çıktı. 1999'da Libya'ya ihracata başladım. İlk gönderim üç paketken, altı ay sonra tek başıma bir kargo uçağı kaldıracak seviyeye ulaştım."

Libya'nın yalnızca Kuzey Afrika'yı değil, 1,5 milyarlık Afrika nüfusunu etkileyen bir hinterlanda sahip olduğunu vurgulayan Karanfil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Libya, hem Afrika'ya açılan kapı olması hem de Türkiye ve Avrupa'ya en kısa deniz yolunu sunması sebebiyle stratejik bir coğrafyadır. Libya limanları sayesinde rahat bir deniz ulaşımına, ayrıca kara ve hava yolu altyapısıyla 53 Afrika ülkesine doğrudan erişim imkanına sahiptir. Bu da ülkeyi küresel düzeyde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Karanfil, 2000'li yılların başında 96 milyon dolar olan ticaret hacmi bugün yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştı. Önümüzde ise 15 milyar dolarlık bir potansiyel bulunuyor."

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Eğitim, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karanfil, Girişimcilik Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
Rum bakan, EOKA’nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne’yi hedef gösterdi Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
Alanyaspor’dan hayati 3 puan Küme düşme hattı cadı kazanına döndü Alanyaspor'dan hayati 3 puan! Küme düşme hattı cadı kazanına döndü
Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi Talisca, Tadic ile tartışmasına açıklık getirdi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı
Gaziantep FK’da Selçuk İnan’dan veda sinyali Gaziantep FK'da Selçuk İnan'dan veda sinyali
Fenerbahçe’de kalacak mı Milan Skriniar’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan geleceğiyle ilgili açıklama!
Ankara’da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu Ankara'da fırtına mağaza tabelasını caddeye savurdu
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı

20:53
Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti Şampiyonluğa 1 maç kaldı
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
00:02
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:49
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
23:35
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
23:17
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
23:05
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
22:58
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
22:57
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 21:10:15. #7.12#
SON DAKİKA: Karanfil, Girişimcilik Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.