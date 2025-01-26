Karanfil Group, Bingazi Fuarı'na Destek Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Karanfil Group, Bingazi Fuarı'na Destek Verdi

Karanfil Group, Bingazi Fuarı\'na Destek Verdi

Karanfil Group, Bingazi'deki uluslararası trafik güvenliği fuarına katılarak Türk firmalarını tanıttı.

26.01.2025 16:47
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Karanfil Group, Libya'nın Bingazi kentindeki Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na destek oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar, dünya genelinde trafik güvenliği sektörünün uzmanlarını ve liderlerini bir araya getirdi.

Libya İçişleri Bakanlığı, Bingazi Ticaret Odası ve Bingazi Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, hem yerel hem de uluslararası düzeyde göze çarptı.

Fuarın açılışına Libya Ulusal İstikrar Hükümeti Başbakanı Osama Hammad da katıldı.

Türkiye, 40'a yakın yerli ve uluslararası firmanın yer aldığı fuara, Karanfil Group'un öncülüğünde 11 firmayla katıldı.

Türk firmaları, ileri teknolojileri ve yenilikçi çözümleriyle öne çıkarak, katılımcılar arasında heyecan ve olumlu algı oluşturdu. Özellikle trafik alanında çözüm sunan yazılımlar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin trafik güvenliği alanındaki başarılarının arkasında tecrübe yattığını vurgulayarak, Türkiye'nin, yaklaşık 500 bin kilometrelik yol ağıyla ve artan araç sayısıyla öne çıktığını aktardı.

Son 20 yılda trafikteki araç sayısının, 20 milyon 800 bin artarak 31 milyon 67 bine ulaştığını belirten Karanfil, "Ancak bu yoğunluğa rağmen yapılan altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla trafik kazalarında yaklaşık yüzde 45, ölümlü kazalarda ise yaklaşık yüzde 54 azalma sağlandı." ifadelerini kullandı.

Karanfil, Türkiye'nin trafik güvenliği başarısının altyapı yatırımlarıyla gerçekleştiğini kaydederek, "Son 20 yılda hayata geçirilen 23 bin 500 kilometre duble yol, 2 bin kilometre otoyol inşası ve trafik kazaları yönetimi sistemleri, bu süreçte uygulanan en önemli projeler arasında yer aldı. Bu başarı hikayesinin temelinde, insan odaklı yenilikçi çözümler ve kararlılık bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Libya'nın istikrar ve kalkınma dönemine girdiği süreçte, trafik güvenliği alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojik çözümlerle katkıda bulunmayı hedeflediklerine işaret eden Karanfil, fuarın sadece bir sergi alanı olmadığını, aynı zamanda uluslararası işbirlikleri için önemli bir platform oluşturduğunu anlattı.

Karanfil, Türk firmalarının fuarda sergilediği ürünlerin küresel yol güvenliği standartlarına katkıda bulunmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Libya'nın yeniden yapılanma sürecine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, bu fuarda paylaşılan bilgiler ve deneyimlerin yeni projelere ilham kaynağı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın teması olan trafik güvenliğinin, sadece bugünün değil yarının da önemli meselelerinden biri olduğunu vurgulayan Karanfil, "Bu fuar, güvenlik standartlarını yükseltmek ve iki ülke arasındaki işbirliklerini genişletmek için önemli bir fırsattır. Hedefimiz, herkes için daha güvenli yollar sağlamaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karanfil Group, Bingazi Fuarı'na Destek Verdi - Son Dakika

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