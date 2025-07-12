Karaoğlan\'da Manda Yetiştiriciliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Uluabat Gölü'ne kıyısı bulunan kırsal Karaoğlan Mahallesi'nde mandalar yılın her döneminde suya girerek hem serinliyor, hem parazitlerinden arınıyor, hem de süt verimi artıyor.

Uluabat Gölü'nün geniş havzasında yer alan Karaoğlan, manda yetiştiriciliğinde önemli konumda bulunuyor. Sabahları sahipleri tarafından ahırlarından çıkarılan mandalar sürü halinde Uluabat Gölü'ne ya da Kirmasti Çayı'na ulaşıyor. Kütahya'nın Emet ve Gediz ilçelerinin kaynaklarından oluşan Kirmasti Çayı, uzun bir yol aldıktan sonra Uluabat Gölü'ne dökülüyor. Bu çay ve Uluabat Gölü, uzun yıllardır mandaların verimi açısından vazgeçilmez kaynaklardan biri olarak dikkati çekiyor.

Sürü halinde çaya ve göle giren manda sürüleri de Afrika savanalarındaki göç eden ya da yırtıcılardan kaçan bufalo sürülerini andırıyor. Mustafakemalpaşa ovasında Afrika manzarası oluşturan mandalar, akşam olduğunda kendi ahırlarına dönüyor. Sahipleri ise, mandalara ulaşmak için dereden kayık ile uzunca bir yol ilerlemek zorunda kalıyor.

Karaoğlan Muhtarı Ergün Kısa, mahallelerinde yüzyıllardır manda yetiştirildiğini bildiklerini belirterek, "Mahallemizde 5 bin büyükbaş hayvan var, 1800 civarı manda. Etinden, sütünden, kaymağından, tereyağından, peyniri, yoğurdu ve sucuğundan yararlanıyoruz" dedi.

Mandaların her gün suyla mutlaka buluştuğunu dile getiren Kısa, "Mandalar için su olmazsa olmaz. Sıcakta girip serinleyecek. Asıl önemlisi yılın her dönemi girerek parazitlerinden kurtuluyorlar. Suya girerek serinlemeleri ve özellikle parazitlerinden arınmaları süt verimini doğrudan etkiliyor. Suya girmeyen mandanın verimi düşer" diye konuştu.

Özellikle yoğurdunun bazı rahatsızlıklara karşı iyi geldiğinin bilinmesi dolayısıyla ilgi gördüğünü anlatan Kısa, "Bir manda ortalama 5 kilogram süt verir. Litresi 70 liradan satılıyor. Peyniri 400 lira, yoğurdu 120 lira, sucuğu da 600 lira. Süt verimi daha yüksek olsa üretici daha iyi kazanacak. Buralar mandasıyla bilinir" dedi. - BURSA