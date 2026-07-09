Karayollarında Çalışmalar Vefat Ediyor - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar Vefat Ediyor

09.07.2026 08:38
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Türkiye'deki çeşitli yol kesimlerinde bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında Kuyuluk bağlantı yolu (Kuyuluk-Çeşmeli ile Mersin-Kuyuluk istikametleri) 09.30-19.00 saatlerinde 15 dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Muallimköy-Körfez kavşakları mevkisinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapatıldı.

Ayrancılar-Torbalı yolunun 8-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım açık şeritlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez çalışmaları devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-72. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu güzergahta ulaşıma Ilgaz Dağı Yolu'ndan izin veriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33-47. kilometrelerinde üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Türkiye, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Çalışmalar Vefat Ediyor - Son Dakika

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