Karayollarında Çalışmalar Vefat Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki çalışmalar kapsamında Kuyuluk bağlantı yolu (Kuyuluk-Çeşmeli ile Mersin-Kuyuluk istikametleri) 09.30-19.00 saatlerinde 15 dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri Muallimköy-Körfez kavşakları mevkisinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. D-100 devlet yolundan TEM Otoyolu'nun Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişler de kapatıldı.

Ayrancılar-Torbalı yolunun 8-10. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım açık şeritlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. kilometrelerinde menfez çalışmaları devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-72. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bu güzergahta ulaşıma Ilgaz Dağı Yolu'ndan izin veriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33-47. kilometrelerinde üstyapı onarım ve sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.