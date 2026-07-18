Karayollarında Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
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Karayollarında Trafik Düzenlemeleri

18.07.2026 08:47
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Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik düzenlemeleri yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-7. kilometreleri Kınalı-Silivri kavşakları güney taşıma yolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kolu, ikinci etabında ise Kınalı gişelerinden İstanbul istikametine katılım kolu trafiğe kapatılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 0-15. kilometreleri Akyazı-Erenler kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer platformdan iki yönlü izin veriliyor. D-100 Devlet Yolu'ndan Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da araç trafiğine kapatıldı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde köprü derzlerini yenileme çalışmaları dolayısıyla bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Antalya-Dereboğazı-Isparta yolu, 3-5. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kandıra-Ağva yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 7-8. kilometrelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin alt geçitli kavşak çalışmaları nedeniyle Salihli istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

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