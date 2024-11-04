Karbonsan, Aytemiz'den Satın Alındı

Ekonomi

Turkven'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar, Karbonsan'ın tamamını Aytemiz'den satın aldı.

Girişim sermayesi şirketi Turkven'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük kriyojenik ekipman üreticilerinden Karbonsan'ın tamamını Aytemiz'den satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yeni yatırımın, Karbonsan'ın mühendislik ve üretim kapasitesini daha da artırarak teknolojik otomasyon yatırımları ile şirketin ihracattaki büyümesine ivme kazandıracağı bekleniyor.

Açıklamaya göre, endüstriyel gazların taşıma, dağıtım ve depolanmasında kullanılan kriyojenik sistemlerin/basınçlı kapların tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşan Karbonsan'ın gelirinin yüzde 95'i başta Avrupa Birliği'ne olmak üzere ihracattan geliyor.

Karbonsan'ın yeni döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, aynı zamanda şirketin hissedarı da olan Cem Geyik yürütecek. Geyik, enerji sektörü ve üretim sanayiindeki 30 yılı aşkın deneyimiyle şirketin katma değerli ürün üretimi ve operasyonel verimliliğini artırmasına katkı sağlayacak.

"Karbonsan, Avrupa pazarında daha da büyüyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karbonsan Yönetim Kurulu Başkanı Cem Geyik, yeni dönemle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Karbonsan, mühendislik ve üretim kapasitesini artıracak yatırımlarla Avrupa kriyojenik pazarında daha da önemli bir tedarikçi haline gelecektir. Global sermayenin önemli yatırımcıları tarafından yapılan bu satınalma, Karbonsan'ın bugüne kadar elde ettiği başarıların teyidi anlamını taşıyor. Türkiye'nin mühendislik ihracatının önü çok açık. Turkven ile birlikte tecrübelerimizi ve şirketin ürün bilgisini birleştirerek Karbonsan'ın bölgesel konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Yeni yatırımlar büyümeye ivme katacak"

Turkven üst düzey yöneticisi Hale Özsoy Bıyıklı da yaptığı değerlendirmede kriyojenik tankların, sıvı gazların depolanması ve taşınması için kritik altyapı sağlamasıyla birçok endüstriyel uygulama için vazgeçilmez konumda olduğunu belirtti.

Net sıfır ve tedarik zincirinin yakın bölgelere konumlandırılması (near-shoring) trendlerinin Türk sanayisinin ihracat potansiyelini yükselttiğini vurgulayan Bıyıklı, "Türkiye hızlı teslimat kabiliyeti ile özellikle pandemi sonrasında Avrupa ve çevre ülkeler için vazgeçilmez bir tedarikçi haline geldi. Karbonsan da sektörde kalitesi ile tanınan, geniş müşteri ağına ve önemli ihracat kapasitesine sahip bir şirket. Aytemiz ailesinin katkılarıyla Karbonsan kısa sürede önemli işlere imza attı. Yeni dönemde yapılacak yatırımlarla da şirketin büyümesine ivme katacak olmaktan çok heyecanlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye kriyojenik sistemler için stratejik tedarik üssü haline geldi

Dünyada karbon emisyonlarının azaltılması ve net sıfır hedeflerine yönelik artan talep doğrultusunda kriyojenik sistemlere olan ilginin arttığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin stratejik lokasyonu ve üretim kalitesiyle Avrupa Birliği'nin kriyojenik sistemler sektöründeki ana tedarikçilerinden biri konumunda bulunduğu aktarıldı.