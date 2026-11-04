KARDEMİR 2026'nın dokuz ayında 6,58 milyar lira net kar açıkladı, FAVÖK marjı arttı - Son Dakika
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KARDEMİR 2026'nın dokuz ayında 6,58 milyar lira net kar açıkladı, FAVÖK marjı arttı

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KARDEMİR, 2026'nın dokuz aylık döneminde 6,58 milyar lira net kar elde ettiğini açıkladı. Şirketin dokuz aylık satış geliri 60,57 milyar lira olurken FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 3,01 puan artarak yüzde 12,14'e yükseldi.

KARDEMİR, 2026'nın dokuz ayında 6,58 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KARDEMİR, yılın üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 269,3 milyon lira net kar elde ederken, yılın dokuz aylık döneminde 6,58 milyar lira net kar elde etti.

Şirketin yılın ocak-eylül dönemindeki satış gelirleri 60,57 milyar lira olarak gerçekleşirken üçüncü çeyrekte 21,14 milyar lira satış geliri kaydedildi.

Şirketin dokuz aylık dönemde esas faaliyet karı 2,04 milyar lira, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise 7,36 milyar lira olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,01 puan artarak yüzde 12,14'e yükseldi.

KARDEMİR'in finansal sonuçlarında net nakit pozisyonuna geçiş ve öz kaynaklardaki artış dikkati çekti.

Şirket, 2,10 milyar lira net nakit pozisyonuna ulaşılırken, toplam varlıkları 162,14 milyar lira, öz kaynakları ise 114,70 milyar lira olarak kaydedildi.

Üretim altyapısını geliştirmeye ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren KARDEMİR, 2026'nın dokuz ayında 67,64 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, kaynakların etkin kullanılması ve maliyet disiplininin korunması, şirketin öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda üretim kapasitesinin etkin kullanımı ve operasyonel verimliliğin geliştirilmesi, uzun vadeli rekabet gücünün temel unsurları arasında değerlendiriliyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun üretim, yatırım ve katma değer odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda, KARDEMİR'in köklü sanayi birikimi, verimlilik odaklı yaklaşımı ve üretim altyapısına yönelik yatırımlarıyla Türkiye sanayisine katkısı sürdürülüyor.

Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinin önemli kuruluşlarından biri olan KARDEMİR'in üretim gücünü ve rekabet kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmaları, "Üreten KARDEMİR, Güçlü Türkiye" anlayışıyla devam ediyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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