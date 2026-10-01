KARDEMİR, 2028'de devreye alacağı GES'lere 3 milyar 956 milyon lira yatırım öngörüyor - Son Dakika
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KARDEMİR, 2028'de devreye alacağı GES'lere 3 milyar 956 milyon lira yatırım öngörüyor

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KARDEMİR, 2028'de devreye alacağı güneş enerjisi santrali projeleri için 3 milyar 956 milyon lira yatırım öngörüyor. Toplam 120,5 MWp kurulu güce ulaşacak projelerle enerji maliyetlerini azaltıp yenilenebilir enerji payını artırmayı ve karbon ayak izini düşürmeyi amaçlıyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 3 milyar 956 milyon lira yatırımın öngörüldüğü güneş enerjisi santrallerini (GES) 2028'de devreye alacak.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak üretim kapasitesini geliştiren KARDEMİR'in enerji verimliliğini ve düşük karbonlu üretimi de yatırım planlarının önemli bir parçası olarak gördüğü belirtildi.

KARDEMİR'in, yıllık 3 milyon ton çelik üretim hedefine ilerlediğine değinilen açıklamada, "Enerji maliyetlerimizi azaltacak ve yenilenebilir kaynakların toplam enerji tüketimimizdeki payını artıracak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. KARDEMİR ve iştiraklerimizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla toplam 120,5 Megawatt Peak (MWp) kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi santrali yatırımlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 milyar 956 milyon lira yatırım öngördüğümüz projeleri 2028'de devreye almayı planlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda KARDEMİR için 85 MWe AC/110,5 MWp DC, iştirakler Kardökmak A.Ş. için 5 MWe AC/6,5 MWp DC, Karçel A.Ş. için ise 2,5 MWe AC/3,5 MWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri inşa edilmesinin planlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece toplam 92,5 MWe AC/120,5 MWp DC kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kapasitesini üretim altyapımıza kazandıracağız. Santrallerin kurulacağı arazilere ilişkin mülkiyet edinim süreçlerini tamamladık. Projelendirme, ÇED, imar ve diğer teknik çalışmalarımızı başlatarak yatırımların uygulama sürecinde önemli bir aşamaya ulaştık. Güneş enerjisi santralleri yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklardan karşıladığımız enerji miktarını artırmayı, enerji maliyetlerini daha etkin yönetmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyoruz.

Bu yatırımlarla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüme doğrudan katkı sağlayacağız. KARDEMİR'in üretim gücünü geleceğe taşırken yalnızca kapasitemizi değil, üretimimizin enerji altyapısını da dönüştürüyoruz. Daha verimli, rekabetçi ve düşük karbonlu bir üretim yapısına yönelik yatırımlarımızla Türk çeliğinin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansGüneşÇevreSon Dakika

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