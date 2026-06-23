KARDEMİR, Amsted Rail ile Stratejik İş Birliği Kurdu - Son Dakika
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KARDEMİR, Amsted Rail ile Stratejik İş Birliği Kurdu

KARDEMİR, Amsted Rail ile Stratejik İş Birliği Kurdu
23.06.2026 20:39
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KARDEMİR, Amsted Rail ile ray ve tekerik üretiminde küresel pazarlara açılmak için iş birliği yaptı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), demiryolu rayı ve demiryolu tekeri üretimindeki gücünü küresel pazarlara taşımak amacıyla ABD merkezli Amsted Rail Company ile stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

KARDEMİR ile dünyanın önde gelen demiryolu ekipman üreticilerinden Amsted Rail arasında daha önce imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında yürütülen görüşmeler tamamlanırken, taraflar arasında 18 Haziran 2026 tarihinde kapsamlı bir Ana Tedarik ve Yeniden Satış Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Anlaşma kapsamında KARDEMİR'in ray ve demiryolu tekeri üretimindeki teknik gücü ile Amsted Rail'in küresel satış, pazarlama ve dağıtım ağı bir araya getirilecek. Sözleşme, bölgesel satış ve dağıtım haklarını da kapsayan küresel bir ticari iş birliği modeli oluşturacak.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, iş birliğinin şirketin yüksek katma değerli ürünlerde uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek önemli bir adım olduğu belirtilerek, uluslararası proje ve ticari fırsatların taraflarca ortak değerlendirileceği ifade edildi.

1937 yılında Cumhuriyet'in planlı sanayileşme hamlelerinin simgesi olarak kurulan ve "Fabrikalar Kuran Fabrika" olarak anılan KARDEMİR'in, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, şirketin Türkiye'de hem demiryolu rayı hem de demiryolu tekeri üretebilen tek yerli üretici konumunda bulunduğu vurgulandı.

Yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile faaliyetlerini sürdüren KARDEMİR'in, bu anlaşmayla birlikte sadece ürün ihracatını değil, mühendislik, kalite, sertifikasyon ve pazara erişim kabiliyetlerini de küresel ölçekte daha görünür hale getirmesi hedefleniyor.

150 yılı aşkın mühendislik tecrübesine sahip Amsted Rail'in altı kıtaya yayılan faaliyet ağı ve güçlü dağıtım kanallarının, KARDEMİR'in üretim altyapısı ve teknik yetkinlikleriyle birleşerek önemli bir sinerji oluşturacağı kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte KARDEMİR'in demiryolu ürünlerinde uluslararası pazar erişiminin güçlendirilmesi, satış ve dağıtım ağının genişletilmesi, teknik sertifikasyon süreçlerinin desteklenmesi ve yüksek katma değerli ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Karabük'te başlayan üretim yolculuğunu dünya pazarlarına taşıyan KARDEMİR'in, katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR, Amsted Rail ile Stratejik İş Birliği Kurdu - Son Dakika

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