KARDEMİR Eurasia Rail Fuarı'nda demir yolu tekerleği setini ilk kez sergileme fırsatı yakaladı

Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği ve rayı üreticisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) İstanbul'da düzenlenen Eurasia Rail Fuarı'nda ulusal ve uluslararası birçok firma ile bir araya geldi.

Eurasia Rail Fuarı 25-27 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu KARDEMİR standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da standı ziyaret etti.

KARDEMİR tarafından yapılan açıklamada, Türk demir yolu sektörünün öncü kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile yakın temasların kurulduğu fuar süresince demir yolu tekerleği ihracatı konusunda da birçok uluslararası firma ile görüşmelerin sağlandığı bildirildi.

Uluslararası demir yolu, hafif raylı sistemler ve altyapı-lojistik alanında dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan Eurasia Rail Fuarı'nda KARDEMİR'in, demir yolu tekerleği setini ilk kez sergileme fırsatı yakaladıklarının ifade edildiği açıklamada, "Raylı sistemler sektörünün hizmetine sunduğumuz demir yolu tekerleği seti ürünümüz, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin demir yolu ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığı ortadan kaldırma kararlılığı ile çalışmalarını sürdüren şirketimiz, bir yandan da ülkemizin ihracatına bu alanda da katkı sağlamaya devam etmektedir. Üretim verimliliğinde ve kalitesinde sürdürülebilir bir ivme yakalayan fabrikamız, güçlü ve istikrarlı yönetim anlayışı ile ülkemizin gururu olmaya devam edecektir" denildi. - KARABÜK