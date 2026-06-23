KARDEMİR ve Amsted Rail İşbirliği - Son Dakika
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KARDEMİR ve Amsted Rail İşbirliği

KARDEMİR ve Amsted Rail İşbirliği
23.06.2026 20:51
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KARDEMİR, Amsted Rail ile tedarik ve satış sözleşmesi imzalayarak uluslararası pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ABD merkezli Amsted Rail ile ana tedarik ve yeniden satış sözleşmesi imzaladı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR ile Amsted Rail arasında daha önce imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yürütülen çalışmalar ve müzakerelerin tamamlandığı belirtildi.

Tarafların 18 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren ana tedarik ve yeniden satış sözleşmesini imzaladığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin yüksek katma değerli ürünlerde uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirme hedefi bakımından önemli adım niteliği taşıyan sözleşme, tarafların üretim kabiliyetlerini, teknik uzmanlıklarını ve satış-pazarlama kaynaklarını bir araya getiren, bölge bazlı satış ve dağıtım haklarını içeren küresel ticari işbirliği çerçevesi oluşturmaktadır. İmza altına alınan sözleşmeyle uluslararası pazarlardaki proje ve ticari fırsatlar, küresel ölçekte işbirliği içinde değerlendirilecektir."

KARDEMİR'in 1937'de Türkiye'nin planlı sanayileşme hamlesinin simge yatırımlarından biri olarak kurulduğu ve "fabrikalar kuran fabrika" olarak anıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik üreticisi olarak köklü sanayi birikimini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Ulaştırma, inşaat, madencilik ve imalat sanayisi başta olmak üzere stratejik sektörlere girdi sağlayan KARDEMİR, Türkiye'de hem demir yolu rayı hem de demir yolu tekeri üretebilen tek yerli üretici konumunda bulunuyor. Yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip 'Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi' ve ray üretimindeki teknik birikimiyle KARDEMİR, Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki yerli ve milli üretim kabiliyetini uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyor. Bu işbirliği, şirketimizin yalnızca ürün ihracatını değil, mühendislik, kalite, sertifikasyon ve pazara erişim kabiliyetlerini de küresel ölçekte daha görünür hale getirecek."

Amsted Rail'in, demir yolu vagonlarına yönelik alt takım ve vagon ucu bileşenleri alanında dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada,"150 yılı aşan mühendislik birikimi ve 6 kıtaya yayılan faaliyet ağıyla küresel demir yolu ekosisteminde güçlü konuma sahip olan Amsted Rail'in pazar erişimi ve dağıtım kabiliyeti, KARDEMİR'in entegre üretim altyapısı ve demir yolu ürünlerindeki teknik yetkinlikleriyle tamamlayıcı değer zinciri oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu stratejik işbirliğiyle KARDEMİR'in demir yolu ürünlerindeki küresel pazar erişiminin güçlendirilmesi, uluslararası satış ve dağıtım ağının genişletilmesi, teknik sertifikasyon ve pazara giriş süreçlerinin desteklenmesi ve yüksek katma değerli ihracat kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Karabük'te başlayan ve Türkiye sanayisinin hafızasında özel yere sahip olan bu üretim yolculuğunun, bugün raydan demir yolu tekerine uzanan stratejik ürünlerle küresel pazarlara taşındığına işaret edilen açıklamada, "KARDEMİR, katma değerli üretim, ihracat odaklı büyüme ve demir yolu sanayisinde uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine değer üretmeyi sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, İhracat, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR ve Amsted Rail İşbirliği - Son Dakika

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