Karel Savunma'dan Yeni İletişim Teknolojileri

Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Yavuz Bayız, savunma sektörünün, Türkiye'de güçlü bir sektör olduğunu belirterek, "Karel olarak savunma tarafında büyümeyi kendimize yol haritası olarak koyduk." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Savunma sanayi sektörünün küresel ölçekteki en önemli buluşmalarından IDEF 2025'e katılan Karel, yeni entegre iletişim sistemleriyle öne çıktı.

Karel Savunma Teknolojileri, yalnızca ürün geliştiren değil, entegre çözümler sunan bir sistem sağlayıcısı olarak da konumlanırken, bu vizyonla geliştirilen "5G Özel Mobil Ağ", "Araç İçi İletişim Ağ Geçidi" ve "Operasyonel Başlık Takımı MOBAT" olmak üzere 3 farklı yeni nesil çözümlerle, gelecekteki güvenlik ve iletişim taleplerine cevap vermeyi hedefliyor.

Karel'in geliştirdiği yenilikçi iletişim çözümleri, IDEF 2025'te katılımcıların yoğun ilgisini görüyor.

5G Özel Mobil Ağ ve Taktik Uygulamalar

5G teknolojilerinin amaçlarına uygun olarak yüksek mühendislik gücünü kullanan Karel, 5G Özel Mobil Ağ ile askeri sahada tüm birlik seviyeleri arasında güvenli, hızlı ve esnek bir iletişim altyapısı ve bu altyapı üzerinde üst düzey taktik uygulamalar sağlıyor.

Taşınabilir ve araca monte edilebilir güçlendirilmiş mobil yapısı sayesinde, sistem farklı görev bölgelerinde kolaylıkla devreye alınabiliyor. Bu çözüm, operasyonlarda yüksek veri aktarımı, anlık haberleşme ve etkin koordinasyon imkanı sunuyor.

Yerli mühendislik ve yazılım gücüyle geliştirilen bu çözüm, dışa bağımlılığı ortadan kaldırırken, sahada uçtan uca kontrol edilen, kapalı devre ve güvenli bir ağ yapısı ve güvenilir uygulamalar sağlıyor. Bu altyapı sayesinde, akıllı terminaller üzerinden bas konuş uygulamaları, sesli ve görüntülü iletişim, video konferans, gerçek zamanlı veri paylaşımı, konum bazlı değerli varlık takibi gibi uygulamalar gerçekleştirilebiliyor.

5G Özel Mobil Ağ, güvenilir ve ileri teknoloji çözümler sunarken, düşük maliyetli stratejik fiyatlama imkanı yaratıyor. Ağ geçitleri ve sahra santralları sayesinde mevcut eski veya yeni telsiz sistemleri de dahil olmak üzere birçok haberleşme alt yapısıyla entegre olabiliyor. Ayrıca kamera, dron, akıllı saat, IoT cihazları ve VR başlık gibi farklı 5G uyumlu uç birimlerle kullanımda esneklik, kolaylık ve işlevsellik sağlıyor.

Araç İçi İletişim Ağ Geçidi

Karel'in askeri kara araçlar için tasarladığı Araç İçi İletişim Ağ Geçidi, donanım ve yazılım bileşenlerini bir araya getirerek çoklu iletişim protokolleri ve elektronik sistemler arasında güvenli ve kesintisiz görüntü, ses ve veri iletişimi sağlayan entegre bir çözüm sunuyor. Karel, donanımın yanı sıra bu çözüm için yazılım ve uygulamalar da geliştirerek sistemi kullanıcı arayüzü, göreve özel uyarlanabilirlik ve entegrasyon yetenekleri açısından geliştiriyor. Bu sayede, taktik sahanın dinamik ortamında etkin iletişim sağlanarak komuta ve kontrol süreçlerinin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi temin ediliyor.

Sistemin kullanıcı terminalleri sahada operasyonel kolaylık sağlıyor, çeşitli ekipmanlarla yüksek uyumluluk sunarken, Karel'in Operasyonel Başlık Takımı MOBAT ile entegre şekilde çalışıyor. Karel'in farklı iletişim teknolojilerindeki uzmanlığını bir araya getiren bu çözüm, yeni nesil iletişim taleplerini karşılayan entegre bir iletişim altyapısı kuruyor. Hem araçlar içinde hem de araçlar arasında hızlı ve etkili bilgi akışını kolaylaştırarak sahadaki birimler arasında operasyonel koordinasyonu artırıyor.

MOBAT

Karel'in bireysel personel kullanımı için geliştirilen destek sistemlerine ek olarak, gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmış çok işlevli bir başlık takımı olan MOBAT'ı da IDEF 2025'te ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Operasyonel Başlık Takımı, ortam gürültüsünü azaltan entegre aktif gürültü engelleme, kritik ve düşük seviyeli seslerin net bir şekilde algılanmasını sağlayan durumsal farkındalık modu ve kullanıcıların gelen seslerin yönünü algılamasını sağlayan üç boyutlu ses teknolojisi ile taktik sahada durumsal farkındalığı artırıyor.

Zorlu saha koşullarında üstün performans ve konfor için tasarlanan MOBAT, kritik görev ortamlarında operasyonel etkinliği en üst düzeye çıkarıyor.

"Savunma tarafında ortaya koyduğumuz ürünlerin tamamı kendi AR-GE'mize dayanarak yapılan ürünler"

Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Bayız, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, komşu ülkelerin yoğun katılım sağladığı IDEF 2025'in yeni ürünlerin, teknolojilerin sergilendiği bir platform olduğunu söyledi.

Karel'in gelecek sene 40. yılını kutlayacağını ifade eden Bayız, "Üç kardeş tarafından kırk sene önce kurulmuş, yerli telefon santrali yaparak işe başlamış bir kurum. Karel, telekom haberleşme üzerine büyüyerek yolculuğuna devam etmiş ve günümüzde de 350-400 milyon dolarlık bir ciroya erişen, 4 değişik iş kolunda faaliyet gösteren bir şirket." diye konuştu.

Bayız, savunma sanayi alanının bu faaliyet kollarının içinde önemli bir alan olduğunu dile getirerek, savunma tarafında yoğun teknoloji bulunduğunu ve çok prestijli bir alan olduğunu aktardı.

Savunma sektörünün, Türkiye'de güçlü bir sektör olduğunu aktaran Bayız, "Üründen entegre sistemlere dönüşüm yolculuğumuzla birlikte Karel olarak savunma tarafında büyümeyi kendimize yol haritası olarak koyduk." ifadelerini kullandı.

Bayız, haberleşme alanında kendileri için geçmişten gelen bir alan olduğunu ve bu tarafta güçlenerek devam ettiklerini kaydetti.

Karel'in yaptığı ürünlerin tamamının kendi AR-GE'lerine dayalı olduğuna dikkati çeken Bayız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim ciddi bir AR-GE'miz var. Savunma tarafında ortaya koyduğumuz ürünlerin tamamı kendi AR-GE'mize dayanarak yapılan kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünler. Türkiye'deki savunma sanayisine yön veren büyük kurumlarımız var. Bu kurumların alt yüklenicisi gibi çalışıyoruz. Bir de kendimize ait ürünler yapıyoruz. Doğrudan sattığımız, ihraç edebildiğimiz ürünler yapıyoruz. Aslında burada yer alan her ürün, yurt dışından gelecek başka bir ürünün ikamesini sağlamış oluyor. Yaptığımız her ürünün karşılığı bir tane yurt dışından gelecek ürünü engelliyor. Bundan bir sene iki sene öncesine kadar sadece ürün satıyorduk. Şimdi artık niyetimiz sistem satıyor olmak."