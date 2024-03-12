Karesi Belediyesi Kentsel Dönüşüme Ağırlık Verecek

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıklayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Karesi bölgemizde 90 bin konutumuz var ve bunun 60 bininde kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Hükümetimizin de katkılarıyla Karesi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kira öder gibi evlerini yenilemelerini sağlayacağız" dedi.
Başkan Orkan, yeni döneme yönelik projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Karesi Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Başkan Orkan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine yeni döneme ilişkin projeleri hakkında da bilgiler veriyor. Vatandaşlarla göreve geldiği günden buyana sürekli bir araya geldiğini ve vatandaş ziyaretlerini ara vermeden sürdürdüğünü ifade eden Başkan Orkan, yeni dönemde Kentsel Dönüşüm atağı başlatacaklarını vurguladı.
"GES üretimimizi 1.2 mw'den 5 mw'a çıkaracağız"
Karesi Belediyesi'nin gelirlerini arttırmaya ve giderlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak sürdürülebilir bir ekonomi oluşturan Başkan Dinçer Orkan, "Çöp toplamayla ilgili araçlara verilen aylık gider çok fazlaydı. Bizde kendi dönemimde ödemek şartı ile 2 yıllık krediyle 16 tane çöp kamyonu aldık. Araçları aldıktan 3 ay sonra 697 bin lira net kar elde etmiştik. Bu da kamyonları almamızın artısı olarak ortaya çıktı. Biz ayrıca bu süreçte GES yaptık. Bunun anlaşmasını da dolar üzerinden yaptık. 1.2 MW üretim yapılan merkezimizle, belediyemize güzel bir gelir kaynağı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde bunu 5 MW çıkaracağız. Arazimiz bunun için uygun. Benim amacım gelirleri artırıp gideri azaltarak sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak" dedi.
"Kentsel dönüşümde vatandaş kira öder gibi evini yenileyecek"
Yeni dönemde Karesi'de en önemli işinin kentsel dönüşüm olacağını belirten Başkan Orkan, "Karesi bölgemizde 90 bin konutumuz var ve bunun 60 bininde kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Yerel seçimlerden sonra hükümetimizin kentsel dönüşümle ilgili yerel yönetimlere katkı sağlayacağı bir projesi olacak. Örneğin, evini kentsel dönüşüme verse bile maddi olarak bedelini ödeyemeyecek vatandaşlara biz belediye olarak hissedar olacağız. 2 milyon değere sahip bir evin 1 milyonunu belediye olarak biz vereceğiz. Belediyenin verdiği destekle ev kentsel dönüşüme alındıktan sonra mülk sahibi bunu belediyeye ödeyecek. Böylelikle vatandaş kira öder gibi evini yenilemiş, güvenli yerlerde oturma imkanına kavuşmuş olacak" diye konuştu.
"İvedi olarak Akıncılar'ın kentsel dönüşümünü yapacağız"
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sözlerine şöyle devam etti:
"Seçim akabinde ivedi olarak Akıncılar'ın da kentsel dönüşümünü yapacağız. Mevcut merkez haricinde artı birkaç farklı merkezle genişletmek istiyoruz. Çünkü Milli Kuvvetler Caddesi'ni genişletme şansımız yok. Oraları kamulaştıramayız ama birkaç ayrı noktada merkezler yaparak Balıkesir'in merkezini daha iyi hale dönüştüreceğimizi düşünüyorum." - BALIKESİR
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