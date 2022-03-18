Kargo sektöründe akaryakıt maliyetleri arttı - Son Dakika
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Kargo sektöründe akaryakıt maliyetleri arttı

18.03.2022 12:13
Kargo sektöründe akaryakıt maliyetleri arttı

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, dünyada enerji fiyatlarının artışı sebebiyle kargo sektördeki akaryakıt maliyetlerini de arttığını söyledi.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, dünyada enerji fiyatlarının artışı sebebiyle kargo sektördeki akaryakıt maliyetlerini de arttığını söyledi.

Dünya genelinde enerji fiyatları, koronavirüs salgınının ardından ülkelerin ekonomik toparlanma sürecine girmesi, arzın hızla artan talep karşısında yetersiz kalması ve fosil yakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ukrayna - Rusya arasında başlayan savaş nedeniyle fiyat artışları ön görünüyor. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, kargo sektöründe artan akaryakıt maliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akaryakıtta fiyat artışları direkt olarak kargo şirketlerini de etkiliyor. Akaryakıt maliyetlerinin artışına dikkat çeken Gökhan Akyürek, artan maliyetlerden hem müşterilerin hem de kargo şirketlerinin ticarette zorlandığına değindi. Kargo şirketlerinin en büyük giderlerinden biri akaryakıt masrafı olduğunu ve bu sebepten dolayı her an gider maliyetlerinin değiştiğini belirten Akyürek, müşterilerini mağdur etmeyecek şekilde zorunlu değişiklikler yapmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Akyürek, zorunlu değişikliklerin maliyet değişikliği olması halinde yukarı veya aşağı yönlü hareket edebileceğini vurguladı. - İSTANBUL

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Akaryakıt, Ukrayna, Enerji, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kargo sektöründe akaryakıt maliyetleri arttı - Son Dakika


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