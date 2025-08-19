Karmod, Balıkesir Plajlarına Tuvalet Kabinleri Teslim Etti - Son Dakika
Ekonomi

Karmod, Balıkesir Plajlarına Tuvalet Kabinleri Teslim Etti

19.08.2025 17:58
Karmod, Balıkesir'in mavi bayraklı plajlarına ikili tuvalet kabinlerini teslim etti.

Karmod, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında halk plajları için ürettiği ikili tuvalet kabinlerinin teslimatını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, halk plajları için panel sistem yapılarına sahip pratik tuvalet kabin çözümleri sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında üretilen ikili tuvalet kabinleri, Balıkesir'in mavi bayraklı plajları Sarımsaklı, Altınkum, Altınoluk ve Erdek'te hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, mobil tuvalet kabinleriyle halk plajları gibi kamuya açık alanlara pratik çözümler sunduklarını belirtti.

Tuvalet kabinlerinin halk plajları, milli parklar, turizm bölgeleri, spor etkinlik alanları gibi alanlarda uzun ömürlü olarak kullanılabildiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Kabin içlerinde klozet, alaturka yer taşı veya duş teknesi şeklinde alternatif üniteler uygulayabiliyoruz. Tuvalet kabinlerimizin atık ve temiz tesisatlarıyla elektrik tesisatı, merkezi şebekelere bağlantılanacak şekilde hazır üretimli. Hazır temiz su tesisatı, merkezi şebekeye veya depolama tankına bağlanarak kullanılabiliyor. Atık su, yine merkezi kanalizasyon sistemine bağlantılanıyor. Şebeke bulunmayan kullanım yerlerinde atık tankı içerisine depolanabiliyor."

Küçük, 135x210 santimetre ölçülere sahip kabinlerinin, kullanım yerindeki yapı inşa süreçlerini ortadan kaldırdığını, sevk edildiği gün elektrik ve su tesisatlarının merkezi şebekelere bağlantılanarak hizmete alınabildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sarımsaklı, Altınoluk, Balıkesir, Ekonomi, Turizm, Çevre, Yaşam, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Balıkesir Plajlarına Tuvalet Kabinleri Teslim Etti - Son Dakika

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
SON DAKİKA: Karmod, Balıkesir Plajlarına Tuvalet Kabinleri Teslim Etti - Son Dakika
