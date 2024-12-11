Karmod, Kongo'da Petrol Projesi İçin Konteyner Şantiye Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, Kongo'da Petrol Projesi İçin Konteyner Şantiye Kurdu

Karmod, Kongo'daki petrol sahasına konteyner ofis binaları kurarak mühendislerin kullanımına sundu.

11.12.2024 15:51
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Karmod, Orta Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde petrol çıkarma sahasına konteyner şantiye binaları kurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulumu tamamlanan konteyner şantiye yapıları, Pointe-Noire şehrinde açık deniz petrol projesi için kullanılacak ofis binalarından oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, yeni nesil üretimli konteyner yapılarının Afrika'daki enerji sahalarında en çok tercih edilen şantiye binaları arasında yer aldığını vurguladı.

Zorlu saha şartlarına özel geliştirdikleri yeni nesil konteyner yapılarıyla şantiye çalışanlarına ergonomisi yüksek konforlu mekanlar hazırladıklarını belirten Yüceer, "Tamamen sandviç panel sistemli, en iyi yalıtım değerinde üretilen şantiye konteynerlerimiz her iklim koşulunda kullanılabiliyor. Konteyner yapılarımızla sıcak veya soğuk, yağmurlu veya gürültülü zorlu saha şartlarında ergonomisi yüksek konforlu mekanlar hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüceer, şantiye binalarının ayrıca sahada pratik kurulum imkanı sağladığına işaret ederek, cıvata somunlu ve geçmeli sistemle ortalama 100 metrekare büyüklükteki bir şantiye binasının aynı gün içerisinde sahada montajlanabildiği bilgisini paylaştı.

Pointe-Noire şehri sahilinde kurulumu yapılan konteyner şantiye binalarının açık deniz petrol projesi olan Moho sahasında görev alan mühendislerce kullanılacağını aktaran Yüceer, şöyle devam etti:

"Moho petrol sahası, Kongo'da şimdiye kadar başlatılan en büyük petrol projesi konumunda. Proje kapsamında toplam büyüklüğü 500 metrekare olan 28 ayrı ofisin saha kurulumu tamamlanarak teslim edildi. Konteyner ofislerden oluşan şantiye projesinde 20 adet 230x600, 8 adet 230x1200 konteyner ünitesi kullanıldı."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Afrika, Enerji, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Kongo'da Petrol Projesi İçin Konteyner Şantiye Kurdu - Son Dakika

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