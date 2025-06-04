Karmod, Korfu'da Çelik Apart Otel İnşa Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, Korfu'da Çelik Apart Otel İnşa Etti

04.06.2025 13:04
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Karmod, Korfu Adası'nda çelik yapı sistemiyle apart otel inşaatına başladı.

Karmod, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda çelik konstrüksiyon yapı sistemiyle apart otel inşaatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Satış Müdürü Yusuf Aktaş, çelik yapı sistemiyle turizm bölgelerindeki yapı inşa kısıtlamalarını ortadan kaldıran çözümler sunduklarını belirtti.

Aktaş, çelik yapılarıyla turizm bölgelerinde tozsuz, gürültüsüz güvenli yapılar inşa ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere gürültü ve toz gibi nedenlerle tatil bölgelerinde turizm sezonunda inşaat projelerine kısıtlamalar uygulanabiliyor. Betonarme tarzı yapılardaki gürültülü inşa süreçleri çelik yapı sisteminde ortadan kaldırılmış durumda. Ön üretimli modeldeki çelik konstrüksiyon yapılarımızı modern tesislerde üreterek, proje alanında sadece kurulum gerçekleştiriyoruz. Hazır üretimli çelik yapılar saha kurulum süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor. Tatil yörelerinde turizm sezonunda bile çelik yapılar gürültü oluşturmadan kurulum yapılabiliyor. Turizm yerlerinde ihtiyaç duyulan yapı projeleri inşa kısıtlamalarına ve zamana bağlı kalmadan tamamlanıyor."

"Tek katlı apart binanın çatısında kaset çatı sistemi uygulanacak"

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndaki ilk projelerini çelik konstrüksiyon apart otel inşasıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın tatil merkezlerinden Korfu Adası'nda butik otel tarzında konutlar inşa ediyoruz. 2+1 daire tipindeki konut 74 metrekare olarak projelendirildi. Tek katlı apart binanın çatısında kaset çatı sistemi uygulanacak. Çatı ile birlikte toplam bina yüksekliği 4 metre 10 santimetre olarak gerçekleşecek. Çatı kar yükü kapasitesi 125 kilogram/metrekare değerinde özel projelendirildi. Çelik karkas çıplak dış duvar kalınlığı 15 santimetre, iç duvar kalınlığı 8,4 santimetre olarak üretildi. Duvarlar içten ve dıştan özel yalıtım uygulamalarıyla destekleniyor. Üretim sonrası karayoluyla Yunanistan üzerinden adaya ulaştırdığımız ilk çelik binanın kurulumu bölge ekiplerimizce gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA

Yunanistan, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, İnşaat, Çevre, Korfu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Korfu'da Çelik Apart Otel İnşa Etti - Son Dakika

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