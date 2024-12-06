Karmod Senegal\'e 200 Güvenlik Kabini Gönderdi

Ekonomi

Karmod, Senegal'e 200 adet güvenlik kabini gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, 200 adet güvenlik kabininin üretimi tamamlanarak Senegal'e sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, güvenlik kabinlerinin ülkede enerji ve telekomünikasyon altyapı alanında hizmet veren firma tarafından kullanılacağını belirtti.

Küçük, robot teknolojisine geçişle birlikte üretim hızı ve kalitesini en iyi düzeye yükselttiklerini vurgulayarak, "Üretimimizde robot teknolojisini kullanmaya başlamamamızdan bugüne hem ürün adetimizi hem de kalitemizi en iyi düzeye yükselttik. Robot sistemi özellikle üretimde zaman kaybı yaşadığımız alanları azaltarak hızımızı artırdı. Aynı zamanda kalite sorunlarını aşmamıza da yardımcı oldu. Çoklu adetlerdeki üretimlerimizde bu avantajın kazanımlarını yaşıyoruz. Bu projedeki 200 adet güvenlik kabinini 20 gün gibi kısa bir sürede üreterek sevke hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Yapı çeşitliliği ve üretim hızıyla dünyada kabin üretiminde öncü olduklarının altını çizen Küçük, güvenlikten büfeye, zırhlı kulübelerden mobil tuvalet çözümlerine onlarca kabin modellerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Küçük, şunları kaydetti:

"İki metrekareden 50 metrekareye hazır yaşam alanları üretiyoruz. Kullanıma hazır üretimle yapılarda usta arama sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Kabinlerimiz her alanda kullanılabiliyor. Model çeşitliliğimize yeni modeller katarak sektörde yeni ürünler geliştiriyoruz. Robot teknolojisini de eklediğimiz bant sistemlerimizde aynı anda 4-5 ayrı modelde kabinin üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Üretimini tamamlayarak Senegal'e sevk ettiğimiz güvenlik kabinleri 135x135 panel kabin sistemine sahip. Güvenlik kabinleri ülke genelinde enerji ve telekomünikasyon altyapı alanında hizmet veren firma tarafından kullanılacak."