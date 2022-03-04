Karnabahar şubat ayının zam şampiyonu oldu - Son Dakika
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Karnabahar şubat ayının zam şampiyonu oldu

04.03.2022 00:57
Karnabahar şubat ayının zam şampiyonu oldu

13,91 ile çocuk için kazak oldu.

13,91 ile çocuk için kazak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2022 Şubat ayı bilgilerini açıkladı.

Bun göre Şubat ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 101,22 ile Karnabahar olurken, onu yüzde 93,56 ile Kabak, yüzde 59,64 ile Domates, yüzde 56,96 ile Dereotu ve yüzde 52,67 ile Kıvırcık oldu.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 13,91 ile çocuk için kazak, yüzde 13,19 ile erkek için ceket, yüzde 10.75 ile kadın için pardösü, yüzde 4,84 ile elektrik ücreti ve yüzde 4,21 ile Erkek için mont oldu. - DÜZCE

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Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı

Tüketici Fiyatları Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu, Sakarya, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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