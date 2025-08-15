Karpowership'ten Yeni LNG Terminal Gemisi - Son Dakika
Karpowership'ten Yeni LNG Terminal Gemisi

15.08.2025 14:09
Karpowership, yeni LNG terminal gemisini ekleyerek filosunu genişletti ve Seatrium ile ortaklık kurdu.

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali (Powership) filosuna sahip Karpowership, Singapur'daki Seatrium Tersanesi'nde düzenlenen isim verme töreniyle yeni LNG Terminal Gemisini (LNGTS) filosuna eklerken, Seatrium ile stratejik ortaklığını yeni nesil Powership'ler için de güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 bin megavat kurulu gücü ile dünyanın en büyük Powership filosunun tasarımcısı, sahibi ve işletmecisi Karpowership, yüzer altyapılardaki uzmanlığını, LNGTS filosunu genişleterek ve yeni nesil Powership tasarımını hayata geçirerek kuvvetlendiriyor.

Şirket, LNG'yi depolama, tekrar gaza dönüştürerek Powership ya da kara santrallerine iletme ve yakıt ikmali yapma kabiliyetlerine sahip LNGTS filosuna yeni bir üye kattı. Karadeniz LNGTS Americas adıyla faaliyet gösterecek yeni gemi için Singapur'daki Seatrium Tersanesi'nde isim verme töreni düzenlendi.

Karpowership, büyüme planının parçası olarak yeni nesil Powership'lerinin üretimi için de Seatrium ile niyet mektubu imzaladı. Buna göre iki şirket, Karpowership'in projelerinin ihtiyaçlarına göre adapte olabilecek modüler tasarıma sahip ve CCUS (karbon yakalama, kullanma ve depolama) gibi ileri teknolojilerin kullanılacağı yeni nesil Powership'lerin üretimini birlikte gerçekleştirecek.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Karpowership Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Remzi Karadeniz, şunları kaydetti:

"İlk Powership'lerimizi 20 yılı aşkın süre önce, yine burada, Singapur'da hayata geçirmiştik. Bugün filomuzun yeni üyesi olan LNG terminal gemimizin isim verme töreninde yer almanın gururu içindeyim. Karpowership, bugün dünyada doğal gazla elektrik üretebilen kurulu gücün yaklaşık yüzde 1'ine sahip durumda. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı yüzde 2'ye taşımak. Bu hedefimiz hem bugün dünya enerji sektörünün yaşadığı zorlukları hem de harekete geçme aciliyetini barındırıyor."

Karadeniz, dünya genelinde artan elektrik talebine ve elektriğe erişemeyen milyonlarca insana dikkati çekerek, "Bu sebeple şirket olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. 'Tek Dünya' felsefemizle, dünyanın farklı lokasyonlarında ihtiyaç duyan her bir noktaya elektrik götürebilene kadar çalışmaya, büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

