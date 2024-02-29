Kars Belediyesi Çalışanlarının Maaşlarına Yüzde 105 Oranında Artış Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars Belediyesi Çalışanlarının Maaşlarına Yüzde 105 Oranında Artış Yapıldı

Kars Belediyesi Çalışanlarının Maaşlarına Yüzde 105 Oranında Artış Yapıldı

Kars Belediyesi'nde Beltaş Teknik Hizmetler A.Ş. bünyesinde çalışan 567 personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. Yapılan sözleşmeyle birlikte çalışanların maaşlarına yüzde 105 oranında zam yapıldı ve aile yardımı ödemesi sözleşmeye dahil edildi.

29.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:14
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Kars Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 105 oranında artış yapıldı.

Kars Belediyesi'nde Beltaş Teknik Hizmetler A.Ş. bünyesinde çalışan 567 personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Belediye ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı.

Belediye Başkanlık Makamında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine; Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kars İl Başkanı Barış Üstebay ve sendika temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplu iş sözleşmesinde konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Belediye Beltaş Teknik Hizmetler A.Ş. bünyesinde çalışan personelin maaşlarına bir önceki toplu iş sözleşmesine göre 105 oranında zam yapıldığını ayrıca daha önce sözleşmede yer almayan aile yardımı ödemesinin yeni sözleşmeye dahil edildiğini belirtti.

Polat, bundan sonraki zam oranlarının devlet memurlarına verilen zam oranında artırılacağını sözlerine ekledi. Çalışanların her daim yanında olduğunu ifade eden Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, yeni toplu iş sözleşmesinin belediyeye ve çalışanlara hayırlı olmasını dileklerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. - KARS

Kaynak: İHA

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