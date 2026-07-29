Kars, Haziran'da En Çok Konut Satan İl - Son Dakika
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Kars, Haziran'da En Çok Konut Satan İl

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TÜİK verilerine göre Kars, Haziran'da 423 konut satışı ile bölgenin lideri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2026 konut satış istatistiklerine göre Kars, bölge illeri arasında en fazla konut satışının gerçekleştiği il oldu. Haziran ayında Kars'ta 423 konut satılırken, Ağrı, Iğdır ve Ardahan geride kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2026 konut satış istatistikleri, Kars'ın bölgedeki gayrimenkul hareketliliğinde lider konumunu koruduğunu ortaya koydu.

Verilere göre Haziran ayında Kars'ta 423 konut satışı gerçekleştirildi. Bu rakamla Kars, TRA2 Bölgesi ile çevre iller arasında en yüksek konut satışına ulaşarak dikkat çekti.

Aynı dönemde Ağrı'da 381, Iğdır'da 212 ve Ardahan'da ise 72 konut satıldı. Böylece Kars, en yakın takipçisi Ağrı'yı 42 konut farkla geride bırakarak bölgenin en hareketli konut piyasasına sahip ili oldu.

Kars'taki konut satışlarının yüksek seyretmesi, kentteki konut talebinin canlılığını koruduğunu gösterirken, yatırımcıların ve vatandaşların gayrimenkule olan ilgisinin sürdüğünü de ortaya koydu. Son yıllarda devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni konut projeleri ve şehirdeki ekonomik hareketlilik de satış rakamlarına olumlu yansıyan etkenler arasında değerlendiriliyor.

Özellikle yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan taşınma ve yatırım hareketliliğinin önümüzdeki aylarda da konut satışlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Haziran ayı verileri, Kars'ın yalnızca nüfus ve ekonomik potansiyeliyle değil, konut piyasasındaki canlılığıyla da bölgenin lokomotif illerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölge illeri arasında açık ara ilk sırada yer alan Kars, gayrimenkul sektöründeki hareketliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars, Haziran'da En Çok Konut Satan İl - Son Dakika

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