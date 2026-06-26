Kars Kaşarı\'na AB Coğrafi İşaret Başvurusu

Kars'ın asırlara dayanan süt ürünleri geleneğinin en önemli simgelerinden biri olan Kars Kaşarı için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescil başvuru süreci resmen başladı. Düzenlenen protokol töreniyle kamuoyuna duyurulan süreç, Kars'ın yöresel değerlerinin uluslararası alanda korunması ve tanıtılması açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin en tanınmış peynir çeşitleri arasında yer alan Kars Kaşarı, yüksek rakımlı yaylalarda yetişen zengin bitki örtüsüyle beslenen hayvanlardan elde edilen sütlerin geleneksel yöntemlerle işlenmesi sonucu üretiliyor. Kendine has aroması, sert dokusu ve olgunlaşma özellikleriyle öne çıkan ürün, uzun yıllardır coğrafi işaret koruması altında bulunuyor.

Başlatılan Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil süreciyle birlikte Kars Kaşarı'nın uluslararası düzeyde de koruma altına alınması hedefleniyor. Tescilin tamamlanması halinde ürünün taklit edilmesinin önüne geçilecek, belirlenen kalite standartları korunacak ve Kars Kaşarı'nın dünya pazarlarında daha güçlü bir marka olarak yer alması sağlanacak.

Kars Kaşarı için Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescil başvuru süreci protokol programında konuşan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, "Kars Kaşarı'nın AB Tescil sürecini başlatmak için bir arada bulunuyoruz. Biliyorsunuz Kars Kaşarı Türkiye Cumhuriyeti'nde coğrafi tescil belgesi aldı. Aynı zaman da Kars Türkiye'de peynir rotasında bulunan bir konumda peynir bizim için çok önemli özel bir ürün, biz bunu inşallah AB tesciliyle taçlandırmak istiyoruz. Valimizin himayesinde inşallah bu süreci bugün başlatmış olacağız" dedi.

"Kars marka bir şehir"

Kars'ın marka bir şehir olduğunun altını çizen Vali Ziya Polat, "Geç kalmıştık ancak belki uzun bir süreç alır ama önemli olan yola çıkmak. Kars artık marka bir şehir, bunu artık kendimizde bileceğiz. Marka şehre markalar yakışır. Evet kaşarımız zaten coğrafi işaretli ancak AB coğrafi işareti de AB coğrafi işaretini Türkiye'de şuan 30-40 tane ürün aldı. Bizde adaylardan biriyiz. Hep beraber tüm arkadaşlarımızla ya bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bu şehir artık bir marka şehir, marka şehire yakışır şekilde hareket etmek zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili yalnızca ürünün tanıtımına değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkılar sunacak. Tescil sayesinde üreticilerin daha yüksek katma değer elde etmesi, ihracat imkanlarının genişlemesi ve Kars'ın gastronomi turizminin gelişmesi bekleniyor.

Ayrıca süreç, Kars'ın tarımsal üretim gücünün ve yerel kalkınma potansiyelinin artırılmasına yönelik önemli bir fırsat olarak görülüyor. Avrupa Birliği nezdinde alınacak tescilin, bölgedeki süt ve süt ürünleri sektörünün rekabet gücünü artırması ve üreticilerin uluslararası pazarlarda daha etkin rol almasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kars Kaşarı için yürütülecek Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil başvuru süreci, Kars Valiliği himayelerinde; Kafkas Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Kars ve Ardahan İlleri Süt ve Süt Ürünleri Üreticileri Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Sürecin başarıyla tamamlanması halinde Kars Kaşarı, Avrupa Birliği tarafından tescillenen ilk Kars menşeli yöresel ürün olarak tarihe geçecek. Bu gelişmenin, hem Kars'ın marka değerini yükseltmesi hem de bölgenin ekonomik ve kültürel tanıtımına önemli katkılar sunması bekleniyor. - KARS