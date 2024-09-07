Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Kars\'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

Kars'ın verimli tarım alanlarında silajlık mısır hasadı başladı. Çiftçiler, mısır tarlalarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Mısır hasadı, hayvan yemi olan silajlık mısırın hazırlanması için önem taşıyor.

07.09.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın verimli tarım alanlarında silajlık mısır hasadı başladı. Mısır ekimi yapılan bölgelerde çiftçiler, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte mısır tarlalarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mısır'da yüksek verim bekleyen çiftçiler, hayvan yeminin önemli bir parçası olan silajlık mısırı hazırlamak için kolları sıvadı. İklim şartları nedeniyle mısır hasadı genellikle sonbahar aylarına denk geliyor ve bu dönemde çiftçiler hem ürünlerini toplamanın hem de yüksek kalitede silaj elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Çiftçiler tarafından Arpaçay, Akyaka ve Selim bölgelerinde ekimi gerçekleştirilen silajlık mısırın doğru zamanda hasat edilmesi, hayvan sağlığı ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahip.

Karslı çiftçiler, hasat sezonunda modern tarım makineleri ve geleneksel yöntemlerle çalışarak, yüksek kaliteli silaj üretmeyi amaçlıyor. Çiftçilerden Ali Kılıç "Bu yıl ürünlerimiz oldukça iyi görünüyor. Hava şartlarına rağmen, mısırlarımız sağlıklı ve bol. Hasat sürecini en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kars'ta ekilen yem bitkileri, hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de bölgedeki hayvancılıkla ilgili önemli bir girdi sağlıyor.

Kentte çiftçiler ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, ürünlerin kalitesini artırmak ve verimliliği yükseltmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Kars'ın tarım potansiyeli ve çiftçilerin özverili çalışmaları, bölgenin tarımsal geleceği için umut verici bir tablo ortaya koyuyor. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement