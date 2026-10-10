Kars Ticaret Müdürlüğü imalatçılara destek için prim gün sayısı şartını açıkladı - Son Dakika
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Kars Ticaret Müdürlüğü imalatçılara destek için prim gün sayısı şartını açıkladı

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Kars Ticaret Müdürlüğü imalat sanayi işletmelerine İstihdamı Koruma Destek Programı'nı tanıttı. Program, finansmana erişimi ve üretim kapasitesini desteklerken yararlanacak işletmelerin 2026 ocak-haziran ortalama aylık prim gün sayısını temmuz-aralıkta koruması şartını getiriyor.

Kars Ticaret Müdürlüğü, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgilendirmede bulundu. Programla işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim kapasitelerinin korunması ve istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kars Ticaret Müdürlüğü tarafından imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı tanıtıldı. İşletmelerin üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi, finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve mevcut çalışanlarını koruyabilmesi amacıyla yürütülen programın, genişletilen kapsamı ve iyileştirilen finansman şartlarıyla sanayi işletmelerine destek sağlaması amaçlanıyor.

NACE Rev. 2 sınıflandırmasına göre C kısmında yer alan imalat sanayi işletmelerini kapsayan programdan, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yanı sıra büyük işletmelerin de yararlanabilmesi öngörülüyor. Program kapsamında kredi kullanan işletmelerin finansman maliyetlerinin bir bölümünün karşılanmasıyla işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

"İstihdamın korunması şartı"

İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen işletmelerin belirlenen istihdam şartını yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre işletmelerin, 2026 yılı ocak-haziran dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, temmuz-aralık döneminde koruması gerekiyor.

Bu şartla işletmelerin yalnızca finansman ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda mevcut çalışanlarını bünyelerinde tutmaları ve üretim faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirmeleri amaçlanıyor.

"Üretim kapasitesi ve iş gücü desteklenecek"

Program, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin finansman yükünü hafifletmenin yanı sıra nitelikli ve deneyimli iş gücünün korunmasına da katkı sunmayı hedefliyor.

İşletmelerin üretim kapasitesinin korunması, finansman maliyetlerinin azaltılması ve ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılıklarının artırılması programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca işletmelerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile finansal yetkinliklerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

Genişletilen kapsamı ve artırılan kredi limitleriyle imalat sanayisine yönelik finansman desteğinin, üretimini sürdüren ve çalışanlarını koruyan işletmelerin faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor.

"İmalat sanayisinde sürdürülebilirlik hedefi"

İstihdamı Koruma Destek Programı ile imalat sanayisindeki işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim süreçlerinin devamlılığının sağlanması ve istihdam seviyelerinin korunması hedefleniyor. Program, işletmelerin mevcut ekonomik şartlarda üretim güçlerini korumalarını ve uzun vadeli faaliyetlerini sürdürebilmelerini destekleyen bir finansman mekanizması olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA
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