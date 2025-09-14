Karsan e-JEST Fransa'da Kataloga Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karsan e-JEST Fransa'da Kataloga Girdi

Karsan e-JEST Fransa\'da Kataloga Girdi
14.09.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karsan'ın elektrikli minibüsü e-JEST, Fransa'daki toplu taşıma satın alma kataloğuna dahil edildi.

Karsan'ın elektrikli minibüsü e-JEST, Fransa'da toplu taşıma satın alma merkezi Centrale d'Achat du Transport Public'in (CATP-Toplu Taşıma Satın Alma Merkezi) resmi ürün referans kataloğuna dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir hareketlilik alanında yeni bir adım attı. Bu kapsamda şirketin elektrikli minibüsü e-JEST, Fransa'daki toplu taşıma satın alma merkezinin resmi ürün referans kataloğuna girdi.

Bu gelişmeyle Fransa'daki yerel otoriteler ve operatörler, e-JEST modelini 4 yıl boyunca ihale çağrısına gerek kalmadan doğrudan satın alabilecek. Uygulama, idari süreçlerde kolaylık ve sabit fiyat avantajı sağlayacak.

Kataloğa dahil edilme kararı, Karsan'ın kentsel alanlarda yolcu taşımacılığına uygun, kompakt ve sıfır emisyonlu çözümlerle Fransa'daki varlığını güçlendirme stratejisinin sürdüğünü de ortaya koydu.

Karsan'ın Fransa'daki yetkili satış ortağı HCI tarafından dağıtımı yapılan e-JEST, ülkede şirketin en çok tercih edilen modeli konumunda bulunuyor. HCI ayrıca Fransız denizaşırı bölgelerinin yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve İsviçre'de de Karsan'ın resmi distribütörlüğünü yürütüyor. Bu işbirliğiyle Karsan, Fransa'daki toplu ulaşım dönüşümünde güvenilir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

Son 5 yıldır Avrupa'nın tercih edilen elektrikli minibüsü olma özelliğini koruyan e-JEST modeli, şirketin Fransa'daki en çok satılan aracı konumunda yer alıyor. e-JEST, güvenilirliği, kullanım kolaylığı ve şehir merkezlerinde toplu taşımaya uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Dar sokaklar ve küçük servisler için ideal boyuta sahip olan e-JEST, tek şarjla 210 kilometrelik menzile, engelli erişimiyle 22 yolcu kapasitesine, maksimum yüzde 25 eğim kabiliyetine ve BMW'nin yüzde 100 elektrik teknolojisi sayesinde sıfır emisyona sahip bulunuyor.

"Yenilikçi çözümlerimiz sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Fransa'nın, Karsan'ın Avrupa'daki büyüme yolculuğunda stratejik öneme sahip, çok güçlü oldukları ve daha da büyümeyi hedefledikleri öncelikli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Baş, bugün ülkede 250'den fazla e-JEST bulunduğunun bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece bir rakamsal başarı değil, aynı zamanda sunduğumuz sürdürülebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümlerin somut bir yansıması. 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' vizyonumuzla, güçlü ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz. Markamıza ve sınıflarının en iyisi olan modellerimize duyulan güven, bir Türk markası olarak bizim azmimizi ve küresel ölçekte daha ileriye gitme motivasyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyor. CATP'nin resmi ürün referans kataloğuna girişimiz sayesinde, Fransa'daki güçlü konumumuzu daha da pekiştiriyor, aynı zamanda küresel ölçekte mobilitenin geleceğinde öncü olma yolunda büyük bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Fransa, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan e-JEST Fransa'da Kataloga Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:28:35. #7.12#
SON DAKİKA: Karsan e-JEST Fransa'da Kataloga Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.