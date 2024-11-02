Karsan, Great Place to Work Sertifikasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karsan, Great Place to Work Sertifikasını Aldı

Karsan, Great Place to Work Sertifikasını Aldı

Karsan, çalışanlarının değerlendirmesiyle Great Place to Work sertifikasını Bursa'da aldı.

02.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karsan, çalışanlarının değerlendirmesiyle elde ettiği Great Place to Work (Çalışmak için harika bir iş yeri) sertifikasını Bursa'da düzenlenen bir törenle aldı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, çalışanlarının görüş ve geri bildirimlerine önem verdiklerini, daha huzurlu ve verimli bir iş ortamı yaratmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Baş, açıklamasında, "Dünya genelinde prestijli bir ünvan olan Great Place to Work sertifikasını çalışanlarımızın değerlendirmesi sonrasında kazandık. Bu önemli başarının ardında, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, güçlü ekip ruhumuz, köklü kurum kültürümüz ve birbirimize duyduğumuz saygı ile sevgi yer alıyor. Zorlukların üstesinden birlikte geliyor, başarılarımızı hep birlikte kutluyoruz. İşte bu dayanışma, başarı hikayemizin en önemli yapı taşını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek kreş desteği, dinlenme alanlarının iyileştirilmesi gibi çeşitli imkanlar sunduklarını aktaran Baş, şöyle devam etti:

"Karsan Pozitif çatısı altında şeffaf ve herkese ulaşan ödüllendirme sistemimizle, tanıma ve takdir kültürünü yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca çalışma arkadaşlarımız ve ailelerimizle bir araya geldiğimiz etkinlikler düzenledik. Karsan'da elde ettiğimiz her başarı, iş birliğimizin ve ekip ruhumuzun bir sonucu. Bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın sesine kulak vermeye ve onların mutluluğunu ön planda tutarak, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi 'Ne yaptıysak birlikte yaptık ne yapacaksak birlikte yapacağız'."

Kaynak: AA

Okan Baş, Ekonomi, Yaşam, Bursa, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan, Great Place to Work Sertifikasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Karsan, Great Place to Work Sertifikasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.