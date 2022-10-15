Kartal Belediyesi'nin, 2023 yılı bütçesi kabul edildi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nin, 2023 yılı bütçesi kabul edildi

15.10.2022 10:19
Kartal Belediyesi'nin, 2023 yılı bütçesi kabul edildi

Kartal Belediye Meclisi, Ekim ayı 3'üncü oturumunda, 2023 yılı performans programı ve mali bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Kartal Belediye Meclisi, Ekim ayı 3'üncü oturumunda, 2023 yılı performans programı ve mali bütçesini görüşmek üzere toplandı. Oturumda, 2023 yılı mali bütçesi, 1 milyar 890 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut başkanlığında gerçekleşen oturumda, belediye idaresi adına, performans programı ve mali bütçe ile ilgili sunum; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu tarafından gerçekleştirildi.

2023 YILI BÜTÇESİ: 1 MİLYAR 890 MİLYON LİRA

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, meclis üyeleri ve katılımcılara yaptığı sunumda, belediye müdürlüklerinin faaliyetleri ve bütçeleri hakkında bilgi verdi.

Aksu, yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve kent sorunları hakkında çalışmaya devam ettiğinin altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kartal'ın 30 yıllık sorunlarına çözüm bulmaya devam ettiklerini kaydetti.

İlçe sakinlerinin her alanda yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Aksu, 2019 yılından bu yana altyapıdan, çevreye, kültürden spora kadar yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.


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Kaynak: DHA

Kartal Belediyesi, Mustafa Oktay, Kartal, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartal Belediyesi'nin, 2023 yılı bütçesi kabul edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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