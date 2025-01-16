"Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımına İlişkin" Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

"Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımına İlişkin" Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

Kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) gibi kuruluşların personellerine yapacakları özlük ödemeleri, emekli aylıkları, sosyal yardım gibi ödemelerde Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

16.01.2025 11:48
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Kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) gibi kuruluşların personellerine yapacakları özlük ödemeleri, emekli aylıkları, sosyal yardım gibi ödemelerde Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

"Türkiye'de Yerleşik ve Faaliyet İznini Haiz Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımı ile İlgili 2025/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ülke kaynaklarının milli ekonomi içerisinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi ve ekonomik güvenliğin idamesi bakımından "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu" uyarınca Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşları tarafından verilen yetkiye istinaden kart çıkaran kuruluşlarca çıkarılan kartların kullanımı önem arz ediyor.

Bu kapsamda kamu idareleri ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, KİT'ler ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları uygulama dahilinde olacak.

Bu çerçevede, söz konusu kuruluşların personeline yapacakları özlük ödemeleri, emekli aylıkları, avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler, sosyal yardım ödemeleri, öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri, çiftçi, esnaf ve benzeri meslek gruplarına yapılacak destek ve teşvik ödemeleri, toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartları gibi kartlara yapılan ödemeler ile banka protokollerine konu olan ve hak sahiplerine yapılan diğer ödemelerde banka protokollerinin ilk kez yapılması veya yenilenmesinde ödemenin yapılacağı gerçek veya tüzel kişiye verilecek ya da yenilenecek banka kartı ve buna bağlı olarak verilebilecek ya da yenilenebilecek kredi kartı ile ön ödemeli kartlarda, kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarınca çıkarılan kartların kullanılması esas olacak.

Anılan kurumların, kart çıkarmaya yetkili kuruluşlar ile yapacakları kartlı sistem projelerinde de söz konusu kartlı sistem kuruluşlarını tercih etmeleri temel alınacak.

Bununla birlikte kamu sermayeli bankalarca verilecek ya da yenilenecek banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartları bakımından (kamu ödemelerine ilişkin olmasa dahi), kişiler tarafından aksi talep edilmedikçe Türkiye'de yerleşik ve faaliyet iznini haiz kartlı sistem kuruluşlarının altyapılarının kullanılmasına öncelik tanınacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Çıkarılan Kartların Kullanımına İlişkin' Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı - Son Dakika

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