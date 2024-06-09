Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı: Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapmalıyız - Son Dakika
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Ekonomi

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı: Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapmalıyız

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı: Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapmalıyız

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, matbaacılık ve baskı sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Duran, Türkiye'nin baskı ve ambalaj sektöründe gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayarak, yeşil ekonominin önemine dikkat çekti ve Avrupa'nın yeşil döngü ve yeşil ekonomi normlarına uyulmazsa rekabetçi olma şansının kalmayacağını söyledi.

09.06.2024 11:03
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Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, matbaacılık ve baskı sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın önümüze koyduğu yeşil döngü ve yeşil ekonomi normları var, bunlara uymazsak rekabetçi olabilme şansımız kalmayacak." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen hafta Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Drupa 2024 Kağıt, Matbaa ve Baskı Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den 70 firma ve kuruluşun katıldığını anımsattı.

Türkiye'nin baskı ve ambalaj sektöründe gelişmiş bir ülke olduğuna işaret eden Duran, "Türkiye, bu sektörde net ihracatçı konumda. Matbaacılık sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çok ön plana çıkmaya başladı. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlikle alakalı çok önemli gelişmeler var. Bunları biz de inceliyoruz. Neler bize rekabette faydalı olur, bunlara bakıyoruz. Gelecekteki yatırımlarımızı ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Türkiye'nin, dünyadaki yerini koruması ve ilerlemesi için gelişmeleri izlemesi gerektiğini bildirerek, sektörde yatırım yapılırken geleceğin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Döngüsel ekonomi artık hayatımızın gerçeği"

Yeşil ekonominin bundan sonra en çok konuşulacak konu olacağını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bunu dikkate alarak yatırım yapan şirketlerin başarılı olacağını düşünüyorum. Bu fotoğrafa bakmak bizim ülkemiz açısından her konuda çok önemli. Matbaacılık ve baskı sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapmamız gerekiyor. Avrupa'nın önümüze koyduğu yeşil döngü ve yeşil ekonomi normları var, bunlara uymazsak rekabetçi olabilme şansımız kalmayacak. Bunları iyi anlayarak standartlara uyarak bunlara uygun yatırımlar yapmamız lazım. Döngüsel ekonomi artık hayatımızın gerçeği."

Duran, dijital baskı ve dijitalleşme konusunun birbirine entegre ilerlediğine işaret ederek, sektördeki herkesin bu konuları yakından takip ederek yatırımlarını buna göre değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı: Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırım yapmalıyız - Son Dakika

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