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Kaş Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kaş Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Gıda İhtisas OSB'nin kuruluş kararının imzalandığını belirterek, bölgeye önemli ekonomik katkı sağlayacağını ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunacağını söyledi. Kaş Gıda İhtisas OSB'nin 75 fabrika ve soğuk hava deposuyla birlikte yıllık 3 milyon ile 10 milyon dolar gelir hedeflendiği ve tahmini dolaylı 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı belirtildi.

Kaş Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
15.01.2024 - 14:50,
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Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş kararı imzalanan Kaş Gıda İhtisas OSB'nin, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Kaş Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Antalya Büyükşehir Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Kaş Gıda İhtisas OSB'nin kuruluş kararının, geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalandığını belirterek, "2017 yılından bu güne Kaş Gıda İhtisas OSB'nin kurulum çalışmalarına destek veren hükümetimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruşları temsilcilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaş Gıda İhtisas OSB'nin hizmete girmesinin bölgeye önemli ekonomik katkı sağlayacağını ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunacağını dile getiren Başkan Ulutaş, şu ifadeleri kullandı: "Kınık Mahallemizde 345 bin metrekare büyüklükteki alana planlanan Kaş Gıda İhtisas OSB'de, Belediyemiz yüzde 33.33 katılım oranı ve 5 temsilci, Valilik 2, Büyükşehir 3, KUTSO 5 temsilciyle yer almaktadır.Kaş Gıda İhtisas OSB, 6 adet 3 bin metrekarelik parsel, 37 adet 5 bin metrekarelik parsel, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi için 9 bin metrekarelik alan, Teknik Altyapı için 5 bin metrekarelik alan, Arıtma Tesisi için 2 bin 500 metrekarelik alan, 39 bin 500 metrekare Park Alanı, 78 bin metrekare Yol ve 8 bin metrekare Sosyal alan olacak şekilde planlanmıştır".

Kaş Gıda İhtisas OSB'nin hizmete girmesi bölgeye önemli ekonomik katkı sağlanacağını ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunacağını kaydeden Ulutaş, " 75 fabrika, 20 bin metrekare alan üzerine 1 adet soğuk hava deposunun yer alacağı Kaş Gıda İhtisas OSB'de fabrika başına ortalama yıllık 3 milyon ile 10 milyon dolar gelir hedefleniyor. 200 km bandından temin edilen 26 çeşit ürün işlenip paketlenecek. Meyve sebzeleri işleyip, katma değerini artırıp, iç ve dış piyasaya gümrük içinde direk ihracat olacak. Tahmini dolaylı 5 bin kişi iş imkanına kavuşacak.2017 yılından bugüne kazandırmak için uzun uğraşlar verdiğimiz Kaş OSB'nin kurulumunun, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Ekonomi Kaş Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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