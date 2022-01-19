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Kasaplar: "Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz" - Son Dakika

Kasaplar: "Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz"

19.01.2022 14:17

Kasaplar: "Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz"İSTANBUL Et ve Süt Kurumu karkas et fiyatını 10 lira artırdı.

Kasaplar: "Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz"

İSTANBUL Et ve Süt Kurumu karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Kasaplar gelen zammı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söyledi. öte yandan market ve kasaplardaki fiyat farkları da dikkat çekti. Markette etin kilosu ortalama 15 lira daha pahalıya satılıyor.

Et ve Süt Kurumu karkas et fiyatını 10 lira artırdı. Büyükbaş kesimi 50 liradan 60 liraya çıkarıldı. Geçen aya göre et fiyatlarında 15 liralık bir fark olduğunu söyleyen kasaplar, bu ay etin kilosunun 95 ila 100 lira arasında satıldığını belirtti. Marketlerde ise et fiyatlarının ortalama 15 lira daha fazla olduğu görüldü.

Kasaplarda, Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan, dana kıyma 80 liradan satılıyor. Marketlerde dana sarma 106 liradan, dana kuşbaşı 110 liradan, tranç kıyma 116 liradan satılıyor. Et ve Süt Kurumu'nda ise, sığır kıyma 60 liradan, sığır kuşbaşı 67 liradan, sığır biftek 85 liradan, sığır pirzola 110 liradan, sığır bonfile 165 liradan satılıyor.

"Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz"

İşletmeci Cengiz Sili, et fiyatlarında geçen aya göre 10-15 lira gibi bir farkın olduğunu söyleyerek, "Geçen ay 80 lira olan etin kilosu, bu ay 95-100 liraya kadar çıktı. Şu anda fiyatlara gelen zammı uygulamıyoruz. Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar bize göre daha uygun. Devlet destekli kesim oluyor. Biz kendi etlerimizi kesiyor. Bu sebeple kuruma göre fiyatlarımız daha yüksek. Tranç et 95-100 liradan, kuşbaşı et 95 liradan, döş 90 liradan satılıyor. Kuzu eti de 95-100 lira arasında bir fiyata satılıyor" ifadelerini kullandı.

Kasap Mustafa Karabulut ise, "Et fiyatlarına zam geldi. Bunu yem fiyatlarındaki artışa bağlıyoruz. Talep durumu 1 ay içerisinde yüzde 40 oranında düştü. Etin kilosu bundan 2 ay önce 75 Liraydı şu anda ise 110 Liradan satılıyor. Tavuğun kilosuna da 8 Lira zam geldi. Tavuğun kilosu şuanda 25 Lira. Yem fiyatlarını eğer aşağı çekebilirsek maliyetler azalacağı için doğal olarak et fiyatlarında da bir düşüş olur" dedi.

Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz

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Et ve Süt Kurumu, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasaplar: 'Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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