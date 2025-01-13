Kasım Ayında Ciro Endeksi Yüzde 42,4 Arttı

Ekonomi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 53,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında aylık yüzde 2,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı. - İSTANBUL