Kasım'da TÜFE Yıllık %47,09 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım'da TÜFE Yıllık %47,09 Arttı

Kasım\'da TÜFE Yıllık %47,09 Arttı

Tüketici fiyat endeksi Kasım'da yıllık %47,09, aylık %2,24 artış gösterdi. Eğitimde artış en yüksek.

03.12.2024 10:26
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Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 45,68, aylık yüzde 1,54 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 29,47 arttı, aylık yüzde 0,66 arttı

Yİ-ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 31,31 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,01 artış, imalatta yüzde 31,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,65 artış ve su temininde yüzde 42,11 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,40 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,15 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,30 artış, enerjide yüzde 8,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 30,94 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,07 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,15 artış, imalatta yüzde 1,07 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,58 azalış ve su temininde yüzde 1,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,64 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,0 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,21 artış, enerjide yüzde 2,32 azalış ve sermaye mallarında yüzde 0,62 artış olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım'da TÜFE Yıllık %47,09 Arttı - Son Dakika

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