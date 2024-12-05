Kaspersky AIM Global'a Katıldı

Ekonomi

Kaspersky, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial Development Organization-UNIDO) tarafından başlatılan Endüstri ve Üretim için Yapay Zeka Küresel İttifakı'na (AIM Global) katıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl tanıtılan AIM Global, yapay zeka ve sınır teknolojilerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Ortak Gündem Ajandası ile uyumlu olan AIM Global, yapay zekanın dönüştürücü gücünün farkında olan devletleri, uluslararası kuruluşları, özel sektörü ve endüstri liderlerini bir araya getirerek, sanayi sektöründe yapay zekanın sorumlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarında kapsamlı deneyime sahip olan ve bunları yaklaşık 20 yıldır çözümlerinde kullanan şirket, AIM Global'in sektör için yapay zekanın tüm potansiyelini ortaya çıkarma misyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

AIM Global üyeliği, şirketin yapay zeka araştırmalarına ve yapay zeka destekli tehdit algılama çözümlerine odaklanan Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi'nde biriktirdiği uzmanlığı paylaşarak, yapay zekanın endüstri ve üretimde kullanımına yönelik en iyi uygulamaları teşvik etmesine yardımcı olacak.

AIM Global işbirliği, şirketin yapay zekanın bilinçli kullanımı konusunda küresel farkındalığı artırmasını ve akıllı ev cihazlarından robotik üretime, iş dünyasına kadar yapay zekanın günlük hayata getirebileceği potansiyel siber güvenlik risklerinin vurgulamasını sağlayacak.

Şirket, yapay zeka araçlarının siber güvenlik üzerindeki potansiyel etkisi hakkında sürekli analizler yapıyor.

Şirket, geçen yıl BM İnternet Yönetişimi Forumu'nda yapay zeka etik ilkelerini sunarak yapay zekanın siber güvenlikte etik kullanımını savunmuştu.

Bu ilkeler, Kaspersky'nin ittifakın bir üyesi olarak bağlı olduğu AIM Global'in Yapay Zekanın Endüstride Sorumlu Kullanım İlkeleri'ni (şeffaflık ve hesap verebilirlik, kapsayıcılık, işbirlikleri ve yenilikçilik, güvenilirlik, emniyet, gizlilik ve güvenlik) yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, dünyadaki ortak vizyona sahip paydaşların yapay zekanın gücünden sorumlu bir şekilde yararlanması için işbirliği yaptığı AIM Global'in bir parçası olmaktan memnun olduklarını belirterek, "Bu topluluğun bir parçası olarak yapay zekanın etik ve sürdürülebilir kullanımı için stratejik ortaklıklar kurmaya, yapay zekanın olumlu değişimi ve yeniliği teşvik ettiği bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.