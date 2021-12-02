Kaspersky araştırmacıları 2022 tehdit tahminlerini paylaştı

Kaspersky araştırmacıları, 2022'de tehdit ortamının nasıl değişeceğini ana hatlarıyla ortaya koyarak gelişmiş kalıcı tehditlerin (APT) geleceğine ilişkin vizyonlarını paylaştı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, ticari gözetim yazılımlarının sahip olduğu büyük miktarda kişisel veriye ve geniş hedeflere erişim potansiyeli, bunları tedarikçiler için karlı bir iş ve tehdit aktörlerinin elinde etkili bir araç haline getiriyor. Bu nedenle Kaspersky uzmanları, hükümetler yazılımların kullanımını düzenlemeye başlayana kadar bu tür yazılım satıcılarının siber uzayda genişleyeceklerine ve hizmetlerini yeni gelişmiş tehdit aktörlerine sağlayacağına inanıyor.

Araştırmacılar raporlarında şu bilgileri paylaştı:

"Mobil cihazlar geniş kapsamlı, karmaşık saldırılara maruz kalacak. Daha fazla tedarik zinciri saldırısı yaşanacak. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla siber suçlular, kurumsal ağlara girmenin bir yolu olarak çalışanların korumasız veya yama uygulanmamış ev bilgisayarlarını kullanmaya devam edecek. Kimlik bilgilerini çalmaya yönelik sosyal mühendislik teknikleri ve zayıf korunan sunuculara erişim sağlamak için kurumsal hizmetlere yönelik kaba kuvvet saldırıları devam edecek. META bölgesinde, özellikle Afrika'da APT izinsiz girişlerinde artış yaşanacak. Bulut güvenliğine ve dış kaynaklı hizmetlere yönelik saldırılarda patlama olacak. Düşük seviyeli saldırılar geri dönecek. Bu nedenle 2022'de bootkit sayısında büyüme bekleniyor. Devletler kabul edilebilir siber saldırı uygulamalarını netleştirecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Ivan Kwiatkowski, her ay siber uzay dünyasını değiştiren düzinelerce olay olduğunu belirterek, "Bu değişiklikleri takip etmek oldukça zor, öngörmek daha da zor. Bununla birlikte birkaç yıldır uzmanlarımızın bilgi ve öngörüsüne dayanarak, siber güvenliğin geleceğine dair birçok eğilimi tahmin edebiliyoruz. APT ile ilgili faaliyetleri izlemeye devam etmenin, hedefli kampanyaların etkisini değerlendirmenin ve öğrendiğimiz bilgileri daha geniş toplulukla paylaşmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu tahminlerimizi paylaşarak, kullanıcıların siber uzayın geleceğine ve onları nelerin beklediğine daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.