Kaspersky'den Dijital Sağlık Uyarısı

Kaspersky, sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi ve teletıp uygulamalarının yaygınlaşmasıyla hasta verilerinin sızdırılması, sistem kesintileri ve sağlık temalı dolandırıcılık girişimlerinin arttığı uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, Dünya Sağlık Günü kapsamında, dijital sağlık hizmetlerindeki siber risklere dikkati çekti.

Teletıp uygulamaları sağlık hizmet sunumunun temel bileşenlerinden biri haline gelirken, güvenlik modellerinin bu hızlı benimsenmeye aynı hızda eşlik edememesi riskleri somutlaştırıyor.

Dijital sağlık altyapılarında 2025'te yaşanan büyük ölçekli kesintiler, sistemlerin siber saldırganlar için kritik bir risk alanı haline geldiğine işaret ediyor.

Sağlık temalı dolandırıcılık kampanyalarının giderek daha sofistike hale geldiği ve kullanıcıların sahte kontrol randevusu davetleriyle hedef alındığı görülüyor.

Yeni oluşturulan sahte sağlık sitelerinin, eksik yasal içeriklerine rağmen sigorta bilgileri, ilaç kullanımı, semptom açıklamaları ve vücut fotoğrafları gibi hassas verileri talep ettiği belirtiliyor.

Sahte doktor profilleri ve aciliyet hissi yaratan yöntemlerle toplanan verilerin, kimlik hırsızlığı veya hedefli saldırılar için "dark web" ortamında satışa sunulabildiği ifade ediliyor.

Hassas verilerin korunması için yapay zeka destekli kimlik avı (anti-phishing) özelliklerine sahip güvenlik çözümlerinin kullanılması büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği ve Gizlilik Analizi Uzmanı Anna Larkina, dijital sağlık deneyiminin, sağlık hizmetlerine erişimi dönüştürürken, birçok kullanıcının farkında olmadığından daha geniş bir saldırı yüzeyi de oluşturduğu belirtti.

Tıbbı verilerin son derece değerli ve dark web'de aktif olarak alınıp satıldığına dikkati çeken Larkina, şunları kaydetti:

"Bu da hastaları dolandırıcılık ve hedefli kimlik avı saldırıları için öncelikli hedef haline getiriyor. Aynı zamanda sağlık temalı dolandırıcılıklar, aciliyet ve güven duygusunu istismar ederek sahte danışmanlıklar veya indirimli teklifler üzerinden kullanıcıları hassas bilgilerini paylaşmaya yönlendiriyor. Kullanıcıların dijital sağlık hizmetlerine, finansal hizmetlerde olduğu gibi temkinli yaklaşması, hizmet sağlayıcıları doğrulaması, istenmeyen bağlantılardan kaçınması ve verilerinin nasıl kullanıldığını anlaması gerekiyor. Güvenlik ve gizlilik, dijital sağlık deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmeli."