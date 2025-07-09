Kaspersky'den F1 Filmi Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı

Kaspersky uzmanları, sahte yayınlar ve oyuncak teklifleriyle "F1: The Movie" filmi üzerinden küresel çapta dolandırıcılık dalgası tespit ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde gösterime giren film, büyük bir dolandırıcılık dalgasını da tetikledi. Saldırganlar, film üzerinden çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine başvuruyor.

Dolandırıcılar, kullanıcıları filmi çevrim içi izlemek amacıyla sözde "ücretsiz abonelik" ile cezbediyor. Çekici bir tasarıma sahip sahte internet sitesinde, filmin başrolünde oynayan ABD'li oyuncu Brad Pitt'in resmi tanıtım materyallerinden alınmış bir fotoğrafının yer aldığı büyük bir video oynatma penceresi görüntüleniyor.

Filmi ücretsiz izlemek için kullanıcılardan ücretsiz bir hesabı etkinleştirmeleri istenirken, kayıt sırasında ödeme yöntemi bağlamaları talep ediliyor ve hesaptaki mevcut tüm para, bu karttan çekiliyor. Filme vaat edilen erişim ise hiçbir zaman sağlanmıyor.

Bir başka dolandırıcılık türünde ise saldırganlar Apple ve McDonald's ortaklığından faydalanıyor. Belirli ülkelerde tüketiciler, Formula 1 temalı "combo meal" satın alabiliyor ve filme özel oyuncaklar "F1" minyatür yarış arabalarına sahip olabiliyor.

Filmin popülaritesinden faydalanan siber suçlular, film temalı bir testi tamamlama karşılığında bu figürleri ücretsiz olarak sunan Portekizce sahte bir internet sitesi açtı. Buna göre, kullanıcıların testi tamamladıktan sonra yalnızca teslimat için ödeme yapması gerekiyor. Bu yapıldığında ise hem ödeme hem teslimat için gönderilen kişisel veriler çalınıyor. Veriler, daha sonra sosyal mühendislik saldırılarında kullanılabiliyor ya da "dark web"de satılabiliyor.

Kaspersky uzmanları, bireysel kullanıcıların bu tür dolandırıcılıklardan zarar görmemesi için internet sitesi gerçekliğinin doğrulanması, çevrim içi alışveriş yapmadan önce URL'lerin, alan adlarının ve müşteri yorumlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Siber suçluların, genellikle yüksek talep gören popüler ürün ve hizmetlerden yararlanacağını hatırlatan uzmanlar, istenmeyen tekliflere karşı dikkatli olunması ve kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

- "Şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Altukhova, güvende kalmak için internet sitesi adresinin her zaman kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine değinen Altukhova, şu önerilerde bulundu:

"Dolandırıcılar, genellikle kurbanları yanıltmak için yasal olanlara çok benzeyen isimler kullanır. Şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bunun yerine internet sitesi adresini doğrudan tarayıcınızın arama çubuğuna yazın. Ayrıca, gerçek olamayacak kadar iyi görünen anlaşmalara karşı dikkatli olun. Bunların genellikle dolandırıcılık olduğu ortaya çıkar. Çevrim içi ödeme yaparken, harcama limiti olan sanal kartlar kullanmanızı tavsiye ederiz."