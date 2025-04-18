Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı

Kaspersky, kişisel bilgi paylaşımlarının siber güvenlikle ilgili riskler taşıdığını vurguladı.

18.04.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky uzmanları, kişisel bilgi ve fotoğraf yükleyerek yapay zekayla animasyon görüntüsü oluşturulmasıyla ilgili, kullanıcıları çevrim içi paylaşılan bilgiler konusunda dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya kullanıcılarının kişisel fotoğraflarını yapay zeka platformlarına yükleyerek hiper gerçekçi bebekler veya anime figürleri gibi eğlenceli görseller oluşturma eğilimi, siber güvenlik ve gizlilik açısından ciddi riskler barındırıyor.

Eğlenceli gibi gözüken bu eğilim, veri gizliliği ve dijital güvenlik konusunda bazı endişelere yol açıyor. Kullanıcıların isim, iş, hobi ve aile gibi kişisel bilgileri yapay zeka platformlarına yüklemesi masum görünse de kimlik hırsızlığı, kimlik avı saldırıları ve biyometrik verilerin izinsiz kullanımı gibi tehditleri beraberinde getiriyor.

Kaspersky tarafından Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde gerçekleştirilen araştırma, bu konuda çarpıcı veriler sunuyor. Katılımcıların yüzde 47'si gizliliğini korumak için bilgisayar kamerasını kapatırken, yüzde 42'si güvenli gezinme amacıyla gizli modu kullanıyor. Ancak buna rağmen, önemli bir kısmın hala riskli çevrim içi davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 52'si, çevrim içi oyunlar ve testlere erişebilmek için kişisel bilgilerini doğrulanmamış kaynaklarla paylaştığını itiraf ediyor. Türkiye özelinde bu oranlar sırasıyla yüzde 50, yüzde 39 ve yüzde 50 olarak ölçüldü. Bu tür eylemler, çoğu zaman potansiyel güvenlik riskleri dikkate alınmadan gerçekleştirildiği açıklandı.

Kaspersky'den kişisel verilerin korunmasına yönelik öneriler

Kaspersky uzmanları, kişisel verilerin güvenliği için yapay zeka tabanlı uygulamaları kullanmadan önce gizlilik politikalarının dikkatle okunmasını, verilerin nasıl işlendiğini ve söz konusu verilerin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığının mutlaka anlaşılmasını tavsiye etti.

Kullanıcıların özellikle adres ya da finansal bilgiler gibi hassas içerikleri bu tür platformlarla paylaşmaktan kaçınmaları gerektiği paylaşıldı.

Ayrıca, yüz verilerinin biyometrik profilleme amacıyla kullanılabileceği riskine karşı, yüksek çözünürlüklü yüz fotoğrafları yerine daha genel ya da manzara temalı görsellerin tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, uygulama izinlerinin gözden geçirilmesi, yalnızca gerekli erişimlerin onaylanması ve konum ya da rehber gibi özel verilere ulaşmak isteyen platformlara karşı temkinli olunmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu süreçte güvenilir güvenlik yazılımlarının kullanılmasına işaret eden uzmanlar, bu tür çözümlerin olası tehditleri tespit ederek engelleyebileceğini belirtiyor.

Dijital dünyada bilinçli kararlar alabilmek için güncel eğilimler ve siber riskler hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğinin altı çizilirken, kullanıcıların finansal ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak izlemeleri, yetkisiz erişimlere karşı erken önlem alabilmeleri uzmanlar açısından önemli görülüyor.

Aynı zamanda olası tehditleri tespit etmek ve önlemek için kullanıcıların cihazlarına Kaspersky Premium gibi güvenilir siber güvenlik yazılımlarıyla korunması gerektiği aktarıldı.

Kaspersky MEA Bölgesi Teknik Uzmanı Brandon Muller, ilgili potansiyel risklere karşı farkındalığın önemli olduğunu belirtti.

Muller, "Bu verilere siber saldırganlar tarafından erişilebileceğini akılda tutmak gerekir. Kullanıcılar ayrıntılı kişisel bilgilerini ve görüntülerini paylaşarak farkında olmadan dolandırıcılara dijital kimliklerini tehlikeye atmak veya sosyal mühendislik mesajları oluşturmak için gereken verileri sağlayabilir. Dijital çağda, çevrim içi trendlerden keyif almayı gizlilikle ilgili sonuçların farkında olarak dengelemek çok önemlidir. Kullanıcılar kendilerini siber güvenlik konusunda eğiterek ve proaktif adımlar atarak dijital kimliklerini daha iyi koruyabilirler ve gizliliklerinden ödün vermeden trendlerin tadını çıkarabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yapay Zeka, Kaspersky, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:32:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement